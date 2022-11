El papa dijo que en la Iglesia algunos no ven claro la lucha contra abusos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.- El papa Francisco aseguró este domingo que la Iglesia “trabaja en todo lo que puede” sobre los abusos a menores por parte del clero, aunque algunos desde su interior “no lo ven claro”, durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje a Baréin.

Francisco respondió así a una pregunta sobre el reciente caso en Francia de una sacerdote que fue sancionado por abusos a menores, pero el Vaticano no lo había comunicado.

“Estamos yendo adelante, pero no deja que no siga habiendo casos de este tipo, y no se puede decir no sabíamos o era la cultura de la época. La Iglesia en esto es decidida. Estamos trabajando en todo lo que podemos, aunque hay gente que aún no lo ve claro”, aseveró.

El pontífice afirmó que hay en marcha un proceso y que se está haciendo “con valor, aunque no todos tienen el valor”, pero añadió “que la voluntad de la Iglesia es aclarar todo”.

Como ejemplo, explicó que en los últimos dos meses ha recibido dos peticiones de casos de abusos que fueron cubiertos y que no fueron bien investigados y que se están repitiendo los juicios.

El papa quiso destacar que “es trágico” que el abusador sea “un sacerdote que tiene la vocación de hacer crecer a la gente” porque “así la destruyes” y que lo primero que tiene que sentir la Iglesia ante ello “e profunda vergüenza”.

Relacionado