El papa defiende “tolerancia cero” ante el abuso “humanamente diabólico”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LISBOA. – “El abuso es destructivo. Es humanamente diabólico” y “destruye vidas”, denunció este lunes el papa Francisco en una entrevista concedida a una cadena lusa en la que reclamó una política de “tolerancia cero” en la iglesia católica frente a los abusos.

En el seno de la iglesia católica, “no niego el abuso, aunque fuera uno solo es monstruoso”, es “destruir vidas”, afirmó el papa en un adelanto de la entrevista con la cadena TVI/CNN que se emitirá hoy.

“Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador. No puede porque es un enfermo o un criminal”, agregó Francisco. “Un sacerdote existe para encaminar los hombres hacia Dios y no para destruir a los hombres en nombre de Dios. Tolerancia cero. Y tiene que continuar así”.

“Después te vienen con preguntas, ¿no será que el celibato? Nada del celibato”, opinó el papa.

“Lo del abuso es una cosa destructiva, humanamente diabólica, porque en las familias no hay celibato y también ocurre. Es una monstruosidad de un hombre o de una mujer de la Iglesia, que está enferma en términos psicológicos o es malvada y usa su posición para su satisfacción personal. Es diabólico”, insistió.

En papa se refirió también a su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud, prevista en agosto de 2023 en Portugal: “Irá Francisco o Juan XXIV, pero el papa va”, bromeó.

La divulgación de la entrevista con el papa coincide en Portugal con la polémica abierta en la Iglesia lusa por el presunto encubrimiento de sacerdotes abusadores.

La Comisión Independiente para el Estudio de abusos a Menores en la Iglesia Católica creada en Portugal ha documentado más de 350 denuncias desde el pasado enero.

Relacionado