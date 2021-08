El papá de Youtube

Así se le conoce a Rob Kenney, un youtuber americano de 57 años de edad que se dedica a subir videos a su canal, donde enseña a niños, jóvenes y adultos tareas cotidianas que se llevan a cabo en el hogar.

La idea del canal surgió debido a que, en su infancia, Rob había crecido en una familia divorciada y su padre, por esta razón, ya no estaba. A la edad de 12 años sus inquietudes por aprender algunas cosas crecieron, pero le resultaba difícil aprender, ya que no había una figura paterna ni nadie quien le enseñara.

A causa de lo ya mencionado y luego de discutirlo con su familia, Rob decide hacer su canal de Youtube el 1ro de abril del 2020, dándose cuenta de que estaba en lo cierto: al igual que él a los 12 años, hay muchos adolescentes carentes de alguien quien les enseñe ciertas tareas cotidianas e interesados en su contenido.

Dad, How do I? (Papá ¿Cómo lo hago?), el canal de Rob, al día de hoy cuenta con más de tres millones de suscriptores y más de 16 millones de vistas en general. En el canal se pueden encontrar videos muy variados: cómo hacer un nudo de corbata, cómo afeitarse, cómo hacer una pizza, como cambiar un neumático de carro, etc.

Debido a su nacionalidad, todo el contenido del canal de Rod, Dad, How do I?, está en inglés, sin embargo, tenemos la esperanza que con el tiempo implemente subtítulos en varios idiomas, para así poder ayudar no solo a la comunidad de habla inglesa, sino a muchas otras.

Por Yeshaar Martínez

