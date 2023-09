El Papa, contra el colonialismo, y López Obrador, contra embargo a Cuba

Introducción

1.- En el mundo terrenal, en el cual ocupamos un espacio en la región más desigual del universo, que se mantiene convulsionado por las ambiciones desmedidas de los que impulsan el odio y los conflictos bélicos para hacer negocio, es un alivio escuchar o leer mensajes que nos llenan de ilusiones y confianza.

2.- Al margen de las noticias cargadas de fealdad que nos trae la prensa que desinforma, por momentos nos ponemos contentos al tener a la vista y descifrar informaciones que vigorizan el espíritu y traen aliento.

3.- Ante el hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, siguen avivando el fuego entre Rusia y Ucrania, para que se prolongue la lucha armada, cambiamos de angustiado a alegre al conocer lo que expresaron, por separado, el Papa Francisco y el presidente Andrés López Obrador, uno refiriéndose al colonialismo en África y el otro abordando el tema del criminal bloqueo a Cuba.

4.- Aunque ideológicamente no coincidimos con el Papa Francisco, compartimos enfoques con relación a la forma adecuada para enfrentar fenómenos sociales, tales como la guerra, la paz, la carrera armamentista, la inmigración y el trato desigual o la discriminación en sus diferentes formas de distanciamiento.

I.- El papa Francisco contra el colonialismo en África

5.- Nos emocionamos al leer que el Papa Francisco, se manifiesta con relación al cruel sistema de política colonial que tiene por base el pillaje y la conquista por parte de potencias capitalistas.

6.- Al respecto, el Papa dijo: que el colonialismo «no es algo del pasado» e hizo un llamamiento para que se deje «de asfixiar a África» porque «no es una mina que explotar ni una tierra que saquear».

7.- Dándole de frente al colonialismo, y motivando la crueldad de este, el Santo Padre destacó que: «en el África tan amada por Comboni, hoy desgarrada por numerosos conflictos, después del político, se ha desencadenado un colonialismo económico, igualmente esclavizador». [i]

8.- Luego de leer las atrayentes palabras del Papa, nos dispusimos a examinar los pronunciamientos que con elegancia y agudeza hizo el presidente Manuel López Obrador.

II.- López obrador al lado de Cuba

9.- Las fuerzas democráticas latinoamericanas y caribeñas deben mantenerse en tensión y preocupadas para contar en sus respectivos países con gobiernos que, si no son revolucionarios por entero, por lo menos tienen en la dirección del Estado a mujeres y hombres dignos.

10.- Al igual que otros pueblos de América Latina y el Caribe, México tiene hoy un presidente que honra a su pueblo y el cargo que le fue conferido.

11.- Los dirigentes políticos y de Estados llegan a ser merecedores estadistas por la integridad, la honradez, el sentido noble y respeto de que se hacen merecedores ante la prepotencia del imperio y su poder avasallador, ultrajante,

12.- Cuántas veces veo en la prensa declaraciones hechas por Andrés López Obrador, las leo con atención porque la generalidad de las veces son sumamente claras y aleccionadoras.

13.- Disfruté lo que declaró López Obrador con respecto al embargo criminal de que es víctima el pueblo de Cuba, y que ya se extiende por más de 60 años.

14.- López Obrador, calificó como “medieval” embargo a Cuba, a la vez que “llamó al gobierno de Estados Unidos a actuar a favor de los derechos humanos y levantar el bloqueo económico y comercial a Cuba lo más pronto posible por el bienestar de los pueblos”.

15.- Ampliando su opinión sobre el bloqueo, López Obrador precisó: “Sería una fiesta mundial, sería decir: ‘gracias a la vida’. Sí, de verdad, no por hipocresía; estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. No es posible que, si hay diferencias políticas, se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”.

16.- El presidente de México, siempre solidario con Cuba, ampliando sus declaraciones, declaró: “Nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque estamos en contra del bloqueo y sabemos que atraviesan una situación muy difícil. (…) ¿Por qué tienen que padecer, sufrir, quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, a un proceso revolucionario? Sólo con la justicia, con el respeto a las soberanías, con la amistad y la cooperación entre los pueblos, se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal”.

Por: Ramón Antonio Veras