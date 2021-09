El Panda que anda saborea el éxito del Podcast más popular en Apple Podcast y Spotify

Comparte esta noticia

El artista e influencer sigue firme con su exitoso proyecto junto a Irma García Moore

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. “Cuentale al Podcast” el programa del destacado influencer y actor Jean Villanueva, mejor conocido como “El Panda que anda” desde su salida se ha posicionado en los primeros puestos como uno de los más escuchados de las plataformas digitales Apple Podcasts y Spotify, convirtiéndolo en poco tiempo en el más exitoso del país.

El podcast, parte de la plataforma “Óyete esto” tiene como contraparte a la productora Irma García Moore, su gran amiga de toda la vida y cómplice de sus aventuras, con quien comparte cada semana junto a invitados especiales, que conversan de sus experiencias sobre temas cotidianos que surgen de preguntas que realiza el influencer a través de sus redes sociales, cuyas respuestas de sus seguidores son compartidas de manera jocosa.

“Con mi sección “Cuéntale al panda” que comparto cada semana en Instagram, sentía que siempre quedaban muchas historias por contar, tenía en mi “to do list” hacer un podcast pero no tenía idea de que y pues al ver que los seguidores conectaban con esta sección, se me prendió un bombillo” expresó El Panda.

Además de historias divertidas, cada cierto tiempo el podcast lanza un tema de corte serio y social para ser debatido con profesionales, cuyas orientaciones puedan ayudar a los oyentes a que puedan superar o de alguna manera identificarse con cualquier situación de las que se plantean.

“Me siento increíblemente satisfecho por la acogida que ha tenido el podcast, nunca me imaginé que la respuesta de la gente iba a ser tan buena” destacó.

El también actor además del podcast, lo pueden escuchar diariamente en el programa radial “What the 40” y actualmente está inmerso en los ensayos de varias piezas teatrales de las que dará detalles muy pronto.

