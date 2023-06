El país quiere más del COD

La sociedad dominicana tiene muchas interrogantes sobre la situación actual del Comité Olímpico Dominicano

Hay muchos dimes y diretes, pero nadie dice nada, mientras tanto quienes están perjudicados son los atletas y los que aman de verdad y sienten por el movimiento deportivo.

Voy a ser claro: me opongo de manera radical a la teoría de un grupo de disidentes que quieren salir del ejecutivo, de renunciar y llamar nuevamente a elecciones en el COD. También me opuse a la forma de como sacaron a Colin (Antonio Acosta) y su grupo de la presidencia del Comité Olímpico, a “pura papeletas”. El COD es más que eso, se debe apostar al Juego limpio​ “Fair Play”.

¿El problema en el COD es por intereses personales?

Es lo que he oído, pero insisto en que no todo el federado es malo, hay gente buena y seria. Las luchas de intereses no son buenas para el movimiento olímpico.

En este ejecutivo hay dos bandos, los que obedecen al ministro de Deportes Francisco Camacho; mientras otros reciben pautas de José Manuel Ramos, quien se aferra a la presidencia del COD.

No es malo ser presidente de una institución como el COD, que en estos momentos carece de todo, incluso hasta de un cambio de imagen, porque ese organismo desde afuera se ve muy mal, ahora bien, renunciar para llamar a elecciones y buscar la presidencia de esa manera no es lo correcto.

De hecho, he oído que esos disidentes que sacaron a Colin del COD, ahora buscan ese grupo para seguir con la entramada.

Considero que lo mejor es pelear en la guerra por el movimiento, que renunciar a un puesto electivo y llamar otra vez a las elecciones, porque eso sí hablará mal del COD y de quien lo haga.

Ahora bien, como digo una cosa digo la otra, esta columna nunca va a apoyar que el COD sea manejado por el Ministerio de Deportes, porque cada quien en lo suyo, el Comité Olímpico Dominicano debe seguir siendo una institución independiente y que no reciba órdenes directas desde la 27 con Máximo Gómez.

