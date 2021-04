El país que yo quiero

Si le preguntamos a cualquier ciudadano por el país que desearía tener inmediatamente contestaría “un país bueno”. Claro que todos desearíamos tener un país bueno, en el sentido largo y ancho de la palabra.

Nadie, en su sano juicio, quisiera vivir en un país malo, un país con violencia, un país con narcotráfico, un país con delincuencia, un país con hambruna, un país sin salud, sin educación, sin vivienda, sin empleo, sin justicia, etc.

Un país bueno, sería aquel que no tuviese los males antes señalados. Es posible que no exista un país así, sin problemas, pues un país así no sería más que un ideal, aunque de seguro nos conformaríamos con uno que no tuviese tantos males.

No está de más recordar que recientemente fue celebrada la Consulta Nacional sobre “El País Que Queremos”, con el objetivo de recoger la opinión de un millón novecientos mil niños y niñas de todo el país sobre el país que desean construir y lo que debemos hacer para lograrlo.

Esta importante consulta se inició en un acto celebrado en la escuela República Dominicana, del sector de Villa Juana y contó con la presencia de importantes personalidades, tanto nacionales como internacionales

Para facilitar esta consulta se dispuso de un manual instructivo que fue distribuido en la Casa de la Infancia en Santo Domingo, institución coordinadora del proyecto. En el mismo se daban pautas para el trabajo a desarrollar cada día. La metodología propuesta contemplaba juegos, cantos ejercicios, investigaciones, trabajos de grupos y materiales educativos que promovieran la participación.

Sobre que opinaron niños y niñas En la jornada de trabajo que duró una semana, los niños y niñas respondieron a las preguntas:

¿Qué es lo que más te gusta de tu país?; ¿Qué es lo que menos te gusta de tu país?; ¿Cómo quisieras que fuera tu país?; Para que el país sea como tú quieres ¿Qué tienen que hacer los niños niñas y adolescentes?; ¿Qué tienen que hacer los adultos?; ¿Qué tenemos que hacer juntos los niños, niñas, adolescentes y adultos?

Una vez terminada la Consulta Nacional los resultados fueron tabulados y se darán a conocer el próximo mes de julio. A partir de ese momento, los niños y niñas promoverán sus propuestas a través de todos los medios posibles en sus respectivos municipios, y posteriormente irán a las urnas para votar por las propuestas que consideren más urgentes.

Terminado el proceso los niños y niñas se reunirán con los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- para presentar sus propuestas de lo que debemos hacer para construir el País que queremos.

La consulta Nacional ha sido una etapa del proyecto ´´El País que Queremos, la Niñez tiene la Palabra´´ que se ha estado desarrollando durante el último año. El proyecto es coordinado desde la Casa de la Infancia, integrando a 51 instituciones dedicadas al trabajo con la niñez y coordinada con la SEEC, CONAMI, UNICEF, RTVD, TITITI y la oficina de Seguimiento a las Cumbres Mundiales de la Vicepresidencia de la República.

Particularmente me gustaría conocer los resultados que arrojó esta importante consulta, pues es muy seguro que los mismos nos ayudarían a conocer la importante opinión de la niñez dominicana.

Estamos claro que el país que queremos es un país de oportunidades, en el que las personas crezcan y progresen. Un país basado en la democracia, el conocimiento y la igualdad de oportunidades. Con una nueva economía al servicio de la gente y donde se reconozcan los derechos laborales.

Para determinar qué país que queremos, primero debemos tener bien claro el país que somos en la actualidad, los recursos con que contamos.

No todos los ciudadanos somos iguales, ni tenemos las mismas posibilidades (a veces ni los mismos derechos), esta es dura verdad y realidad, por lo que urge un debate profundo sobre la sociedad que tenemos y la que queremos.

En nuestra sociedad se presentan muchas crisis y estas crisis son discriminatorias, por lo que más los más sufridos son los segmentos poblacionales más empobrecidos y más necesitados, porque no es justo que sean estos segmentos lo que paguen hoy el despilfarro y la fiesta gozada por de otros ayer.

No nos olvidemos que este país está atravesando por una situación muy delicada que puede empeorar aún más si no se toman las medidas de lugar. Siempre he creído en la posibilidad de que nuestro país puede ser mejor del que tenemos, siempre y cuando empezamos ahora, porque mañana podría ser tarde.

De manera que a mí me gustaría tener un país donde todos los ciudadanos pudiésemos generar valores que benefician nuestras comunidades, un país donde las iniciativas estén a la orden del día, para que seamos en el futuro admirado, respetable y deseable.

Creo que nuestro país todavía puede ser recuperado para ponerlo al servicio de todos, sin discriminación, sin desigualdades, sin injusticias, sin privilegios, un país que no solo sea recordado en tiempos electorales cada cuatro años, sino todos los días.

Ese es el país que yo quiero, y el que creo también quieren los ciudadanos sensatos y conscientes.