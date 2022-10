El país de los desaparecidos… Dios nos libre de un “Dahmer”

Resulta altamente preocupante, como los casos de dominicanos declarados desaparecidos, se multiplican día tras día. La sociedad dominicana hace mucho tiempo que perdió la capacidad del asombro, la empatía y solidaridad con los demás. Aquí sólo sentimos dolor, cuando nos impacta cerca, muy cerca, tan cerca que seamos nosotros mismos las víctimas. Pero mientras no sea así; con el ¡pobrecito! O el ¡ay ombe! parecería suficiente. Una sociedad dividida y sin empatía no va para ningún lado. Mañana o tal vez hoy puedo ser yo, tú o tu prim@ que desaparezca. Cuando los desaparecidos nunca aparecen, la angustia es mayor porque el desenlace final de esta persona no se conoce.

La desaparición de las personas puede tener muchas causas ; entre las cuales podrían estar : En caso de ser una persona de avanzada edad, podría tratarse de un estado de demencia o alzhéimer ; otro podría ser algún trastorno mental del individuo sea de cualquier edad o sexo ; también existen los crímenes pasionales , en estos casos siempre aparece el desaparecido (final trágico) y el que provocó la desaparición ; otro caso son los secuestros , para los cuales se solicita dinero a cambio de entregar el rehén ; otro caso podría ser un ajuste de cuentas entre bandas delictivas como las que controlan parte de Haití y Santo Domingo Norte . Lo preocupante del caso, es que al parecer, las autoridades no le están dando la importancia que el caso amerita, porque el cuerpo del orden, según los denunciantes no cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para dar respuesta a los desaparecidos que se siguen sumando en todo el país. Los casos más dolorosos son las desapariciones de alguien de bien para la sociedad, sin aparente problema con nadie, con buen estado de salud física y mental, muy querida por sus familiares y amigos. Ese tipo de casos son preocupantes en extremo. Nuestra degradación social es tal, y los locos son tantos, que hasta podría estar un “Dahmer” haciendo de las suyas por ahí.

Pido a Dios que las familias encuentren a sus desaparecidos sanos y salvos. Mañana podría ser yo ; un Jesús Cuevas , un Londi Núñez , un Adrián Madera ,un Marino Agramonte , un Isidro Jiménez , un Manuel Marte , un Roberto Mentor , un Juan Lara , un Fulgencio Blanco , un Alexander Sang. La lista es larga, son 136 los que no han aparecido, ni vivos, ni muertos…

¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La Esperanza (Carlomagno)

Por: Pedro René Almonte M.

