El padre de menor involucrada en relación con Franco se enteró por redes sociales

EL NUEVO DIARIO. PUERTO PLATA. _ La representante legal del padre de la adolescente involucrada en la relación sentimental con el pelotero Wander Franco, manifestó que su cliente se enteró por las redes sociales de lo que pasaba con su hija.

Estas declaraciones al llegar a la audiencia para la solicitud de medida de coerción contra Franco y la madre de la menor.

La abogada informó que no fue el padre quien puso la denuncia, incluso el no sabía de nada, porque no vive con la menor, si no que se enteró en las redes sociales.

«La primera denuncia la hizo la madre, quien es parte del expediente actualmente», señalo la abogada.

Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, la menor indicó que el joven de 22 años durante los últimos 7 meses «le entregó la suma de RD $100,000.00 y le compró un carro”.

Se recuerda que hoy se está conociendo medida de coerción contra Wander Franco, acusado de sostener relación sentimental con una menor de edad.