El Pachá: “Yo no premié a Tokisha”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El animador Frederick Martínez “El Pachá” aclaró que no tuvo que ver con el reconocimiento que le hicieran el pasado sábado como “Joven de Oro” a la controversial artista urbana Tokisha en “Pégate y Gana”.

En ese sentido, el popular presentador de televisión afirmó que como programa su propuesta sabatina, que se transmite por Teleradio América, es el “escenario” para entregar el reconocimiento Joven de Oro. Sin embargo, señaló que: “El Pachá no premió a Tokisha”.

Por su lado, Héctor J. Díaz, presidente de la institución “Jóvenes de Oro”, aseguró que “nosotros nos dedicamos a llevar un balance a la sociedad diciéndoles a las personas de que las cosas bien hechas dan resultados”.

En tal virtud, afirmó que “Pégate y gana con el Pachá” se ha convertido en el “espacio” que la fundación usa para entregar el premio. “El Pachá no es el culpable”.

“Eso fue un premio de fondo, no de forma. El fondo fue que ella salió adelante, y cuando ella hacia música bien, con letras bien, ella no cogió ni 200 mil vistas. Ahora, ella (Tokisha) cambió y empezó hacer ese tipo de música, ahora tiene millones de views, ahora hace millones de pesos y las fiestas se les llenan. Pero yo no apoyo eso. Pero el publico que la ve es el culpable”, dijo J. Díaz.

Héctor dijo que la institución sin fines de lucro que dirige desde hace años, además, de reconocer a grandes personalidades valiosas de la República Dominicana también realiza cursos de superación personal, inteligencia emocional, clases de conducir vehículos, entregan becas, clases de inglés, “y hacemos muchas obras sociales”.

Entre las grandes personalidades que ha premiado “Jóvenes de Oro” están Juan Marichal, Alfonso Soriano, Mozart la Para, Toño Rosario, José Antonio Molina, Sexappeal, Musicólogo, La Materialista, entre otros.