El Pachá tras denuncia agresión sexual: “daré un ejemplo al país de que a la gente de trabajo se le respeta”

NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Frederick Martínez, “El Pachá”, tras una denuncia puesta en su contra por presunta agresión sexual, manifestó que quienes están detrás de esto serán sometidos ante la justicia.

El animador manifestó además este sábado en su programa “Pégate y gana con El Pachá”, que daría un ejemplo al país de que “a la gente honorable y de trabajo se le respeta”.

“Me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último que haga en mi vida como comunicador y como ente social”, afirmó Martínez.

Resaltó que tiene siete años viajando de forma ininterrumpida a República Dominicana para realizar su programa semanal y que tiene 149 ahijados, y “un ejército que lo respalda”.

“Esta vez no le va a salir, porque se equivocaron de personaje, escogieron al menos indicado, primero porque no tengo ni un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 y pico de años de casado con la misma mujer”, agregó el animador.

De igual forma, enfatizó que ha librado muchas batallas y ha trabajado para grandes cadenas internacionales, “para que décadas de esfuerzos sean tirados por el suelo por mediocres”.

En el espacio televisivo, que transmite por Color Visión, el comunicado señaló que “no pagaría por lo que yo no he hecho, prefiero la muerte antes de pagar por lo que no he hecho. Jugando con la dignidad de un hombre que lo único que hace desde que se levanta es canalizar la ayuda que va a dar”.

Martínez también agradeció a Dios “pues no sabía que este pueblo me amaba tanto”.

Emilio López, quien funge como abogado de la joven, identificada como Yany Paulino, indicó el pasado viernes que su cliente sufrió la agresión por parte de Martínez, mientras estaban en el hotel La Casona.

El representante legal de Paulino detalló a la prensa que la denuncia fue realizada este viernes en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, de la Rómulo Betancourt, porque su defendida, alega, no se encontraba bien psicológicamente.

