El Pachá suspende dos integrantes tras trifulca en “Pégate y Gana”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Nuevamente el espacio que conduce Frederick Martínez “el Pachá” vuelve hacer tendencia este fin de semana tras ser ring de un bochornoso momento protagonizado por dos de los integrantes del referido programa de televisión en el segmento “Los trabucazos”.

En ese sentido, el animador el Pachá suspendió de manera indefinida a los comunicadores: Emilio Ángeles y a Héctor Valdez “Quinquin”, quienes durante la transmisión de “Pégate y Gana” usaron palabras soeces y hasta “manotazos”.

El mal espectáculo inició cuando entró al set, Emilio Ángeles, a indicar que lo hecho por “Quinquin” estaba haciendo no era televisión. “Eso no es televisión, eso no es profundidad, eso no tiene carácter científico”, dijo Ángeles.

Tras dichas palabras de Emilio, Quinquin refirió que “ahora viene el otro a meterse” lo que desató una series de insultos que casi llega a los golpes entre los comunicadores.

“Nosotros somos un programa familiar, un programa con seriedad y esas cosas debemos evitarlas, por eso la producción tomó la decisión de suspenderlos de manera indefinida”, dijo el Pachá.

Para evitar una situación más complicada entre los integrantes del segmento “Los trabucazos” los demás comunicadores tuvieron que manejar el bochornoso momento.

Pégate y Gana con el Pachá se transmite los sábados por Teleradio América de 12 a 4 de la tarde; también se difunde a través de Televisión Dominicana para los Estados Unidos y las plataformas digitales Cachicha y YouTube.

