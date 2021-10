El Pachá regresa a la Mega; hará su entrada al “Vacilón de la Mañana”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un año fue suficiente para el veterano animador Frederick Martínez “el Pachá” estar fuera de la poderosa estación de La Mega New York, y es que de acuerdo al conductor de “Pégate y gana con el Pachá” su retorno a la emisora es eminente y se producirá en los próximos días.

“Yo tengo más de un año negociando con la Mega porque ellos quieren que yo vuelva, pero yo no puedo volver y viajar todos los fines de semanas porque eso me mató”, dijo el comunicador.

Agregó que los constantes viajes (todos los fines de semanas) que realizó desde la Gran Manzana a la República Dominicana desencadenaron en él una serie de problemas de salud, entre los que mencionó que debe “dormir con una máquina que me lleva aire al cerebro” y hacer dos horas de ejercicios diarios. “Por las contracciones y altura del avión”.

Explicó que la idea es “hacer una semana completa en NY y una aquí (RD) porque yo no puedo viajar todos los fines de semanas; entonces, cuando te dan un contrato de dos millones de dólares más unos bonos caen sabrosos”, anotó Martínez.

Dijo que “no dejó Alofoke Radio Show” porque su abuela le enseñó que el que no agradece se “muere”. “Yo necesito esa plataforma y Santiago Matías me dio la mano cuando todo el mundo me dio la espalda”.