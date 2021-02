El Pachá pide a Nelson Javier retirar que es un “traicionero asqueante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Frederick Martínez instó a su colega Nelson Javier “El Cocodrilo” a retirar de una entrevista en el “Show de Silvio” de llamarlo “traicionero” tras este hace 30 años atrás haberse retirado del espacio “TV Can”, en la conversación además el Cocodrilo acusó al Pachá de tener ese momento “pobreza mental”.

“Tienes que retirar esa palabra porque yo no soy traicionero asqueante ni de pobreza mental porque si hay una persona que me conoce, ese eres tú (Nelson); sabes como soy de noble… te daré hasta las 4 de la tarde para que retires esas palabras”, dijo el pasado sábado el Pachá en su programa de televisión.

De igual manera, Martínez pidió a Silvio Mora retirar de YouTube esa entrevista con el Cocodrilo porque a su entender “eso le hace daño a mi familia y a mis hijos”.

El Pachá aseguró que se fue del espacio “Tv Can”, que conducía junto a el Cocodrilo, hace tres décadas, porque “no ganaba un peso, y la miseria me estaba acabando y vivía en la 17 con 8 en el Elegido, y le debía a todos los motoconchistas”.

Agregó en su espacio “Pégate y Gana” al lado del merenguero, quien realizó la entrevista a Nelson Javier donde hizo la confesión, que “me arriesgué con 17 años. 30 años después la vida me dio la oportunidad de servirte y de asumirte porque cuando fracasaste en ese programa Fascinante, quien lo asumí fui yo, y estuve contigo”.

Pero la cosa no quedó ahí, y el animador también sostuvo que: “Sabes como yo amo a la familia de Nelson Javier. Eso fue hace 30 años, Nelson Javier tienes que perdóname, mi amor. Yo no te lo dije porque no tenía corazón para decírtelo. 30 años después tienes ese rencor y ese dolor”.

