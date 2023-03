«El Pachá» critica que Acroarte no haya nominado a Tokischa a Premios Soberano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El animador de televisión, Frederick Martínez, “El Pachá”, criticó que la exponente de música urbana, de fama internacional Tokischa, no haya sido nominada a Premios Soberano, que serán entregados el próximo 22 de marzo.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer las listas de nominados a esa importante premiación de la República Dominicana, donde reconocerá la labor que la clase artística criolla realizó durante los años 2021 y 2022.

“No corresponde que Tokischa no haya sido nominada a los Premios Soberano, donde premios internacionales como Lo Nuestro, Billboard y artistas de la dimensión de Madonna, Rosalía, Bad Bunny la tomen en cuenta. No se corresponde que en México está reventando, en Europa, ¡Tokischa el fenómeno! no sea nominada en República Dominicana”, se quejó el Pachá.

Pese a que la excéntrica cantante trabajó arduamente durante los últimos años, convirtiendo así en “la urbana dominicana más exitosa del pasado año”, el organismo, presidido por Emelyn Baldera, decidió dejarla fuera de las nominaciones.

Se recuerda que la Tokischa Altagracia Peralta, nombre completo de la joven cantante, durante el 2022 fue nominada a los Premios Juventud, Premios Tu Música, IHeartRadio y en este 2023 recibió la doble nominación a Lo Nuestro.

Al igual que el Pachá, seguidores y simpatizantes de la artista, en sus redes sociales han criticado la decisión de Acroarte y sus miembros.

Sin embargo, Tokischa se ha mostrado neutra al respecto, al no referirse al tema en sus redes. Mientras se mantiene enfocada preparando su gira de conciertos y nuevos temas musicales.

