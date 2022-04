El oscurantismo procesal y negación de derechos

“Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito. Para que la opinión, que acaso es solo el cimiento de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y las pasiones, para que el pueblo diga nosotros no somos esclavos, sino defendidos”

(Beccaria, De los delitos y las penas. Pág.14 a 50).

La norma se establece como un ente de regulación de derechos, de manera que todas las personas puedan conocer cuales son los mecanismos existentes para tener acceso a sus derechos y hacerlos valer, y por demás saber cuales son las acciones existentes para que logren exigirlas. De manera que, de lo anterior extraemos las garantías institucionales, como son esas instituciones del Estado las cuales se colocan para tutelar un derecho o varios preestablecidos y las garantías jurisdiccionales, las cuales permiten que se solicite ante un tribunal la tutela de un derecho fundamental. El Estado de alguna manera crea los órganos para la persecución y el mantenimiento del orden, pero por igual también crea los mecanismos para que las personas no sean objeto de las arbitrariedades de su propia creación.

La Constitución dominicana en su artículo 69.10 establece que las normas del debido proceso se aplican, no solo a las actuaciones de los tribunales, sino que además las mismas le son oponibles y exigibles a la administración, donde encontramos órganos como aquellos llamados a perseguir el delito, y a quienes les corresponde realizar las investigaciones penales. Las instituciones en todos los órganos, deben desarrollar sus actuaciones dentro de principios, los cuales son marcos de actuación, sirviendo como filtros que mantienen dentro de lo pulcro sus movimientos, todo lo que violente la debida motivación, legalidad, que lacere la igualdad de acceso y que rompa con la normatividad, aunque busque un fin que se enuncie como: “bueno”, nunca será justificado a la hora de violentar los derechos de las personas, que en buen derecho esas instituciones juran proteger a la hora de ser erigidas.

Debemos tener en cuenta que el Estado en el ejercicio del poder punitivo no solo protege a los individuos y al mismo Estado de los hechos ilícitos, sino que también busca a través de la colocación de garantías proteger a los posibles infractores de los excesos de quienes, en su momento les puede corresponder ejercer la fuerza estatal a través de la persecución penal. Hoy que hablamos de un derecho penal democrático, donde los que intervienen en un proceso, no son ya vistos como simples desalineados, sino que deben ser enmarcados como personas que comparecen a un proceso, donde se les debe poner en todo momento en condiciones de conocer y dar a conocer todos los elementos que serán utilizados en su contra, debido a que el oscurantismo procesal se supone que es cosa del ayer.

Teniendo en consideración que lo que se desarrolla o el deber ser de un proceso penal como plantea Habermas, es un escenario donde la comunicación se encuentra fijada con anterioridad, donde los actores que les corresponde interactuar conocen el lenguaje que van a tratar y el mismo debe desarrollarse sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, en la búsqueda de establecer argumentaciones lo más convincentes posibles y encontrar en la figura del juez un auto lo más pormenorizado y motivado en derecho. Lamentablemente, la realidad que nos ocupa es totalmente alejada de esto que antes he planteado.

El Estado tiene el deber de investigar los hechos antijurídico y tiene a su vez en nuestro sistema la carga probatoria, pero sin obviar que esa carga de la prueba debe hacerse sobre la base de la verdad, no sobre la base de la creación de los subjetivismos y luego encaminando la creación de elementos para darle valor de verdad a una preconcepción. De manera que, el Estado tiene el deber de producir elementos de prueba a favor y en contra de la persona investigada, poniendo siempre en las manos del mismo los elementos a los fines de que pueda defenderse y preparar su caso. Todo esto, sobre la base de un principio que cruza de lado a lado el derecho penal: “la presunción de inocencia”, y es que, si un Estado inició una investigación presumiendo a una persona culpable, empezó una investigación con un sesgo y esto genera que a la hora que encuentre una prueba que lo exculpe la va a obviar.

Existe un principio constitucional que nos recuerda a esa posibilidad que muchos no tuvieron en aquellos juicios sumarios, donde no se les dejaba ni siquiera declarar, sino solo escuchar la sentencia. Estamos hablando del principio de contradicción, principio máximo y que también forma parte nodal de nuestro derecho procesal penal dominicano, debido a que permite, en suma, que la persona investigada tenga acceso pleno a los elementos que se producen en su contra, para contradecirlos y proponer diligencias a los fines de que sean verificados los rasgos de credibilidad de los mismos.

La normativa procesal penal dominicana en su articulo 290 es clara cuando establece que la investigación es publica entre las partes, de manera que los investigados tienen un derecho legitimo de acceso a las pruebas y a los testigos de la acusación. Establecer en una audiencia que unos imputados están amedrentando testigos porque están llamando a los mismos o buscando conocer los datos que los mismos tienen, parece en un inicio alarmante, pero si lo vemos desde los principios constitucionales y procesales la realidad es que tienen derecho a tener acceso a esa prueba. Teniendo en cuenta que el acceso a esa prueba debe ser siempre sobre la base de no procurar su destrucción o desnaturalización, porque el hecho de buscar comunicarse, no es para nada amenazar, lo mismo hace el órgano acusador con las pruebas de la defensa y nadie se lo recrimina. El problema radica en que todavía estamos con la mente en el pasado, donde queremos tener muchas sorpresas para que el acusado no pueda obtener pruebas con que refutar, luego que el órgano acusador tardó meses a escondidas investigando.

La realidad es que la defensa técnica tiene el mismo plazo de investigación que el órgano que le corresponde investigar y debe mantenerse solicitando la apertura de la carpeta fiscal, pese a que se levanten “autos” administrativos totalmente ilegales tachando las mismas de ultra secretas, debo destacar que eso es inadmisible, ninguna decisión arbitraria de ninguna autoridad, puede lacerar derechos como: “derecho de defensa, contradicción, motivación suficiente…”, máxime cuando los datos que le conviene a quien investiga son filtrados a la prensa. Es importante que por igual se soliciten diligencias procesales a los fines de que se pueda darle forma a la teoría de caso y llevar al carril de la objetividad a quien investiga.

La realidad es que cuando un juez de instrucción manda a un investigador a hacer una labor de investigación que el mismo se negó, aunque aquí no sea visto así, es una sanción a su falta de objetividad. Porque si el Juez lo manda es porque lo encuentra con razón y si lo encuentra con razón es porque encuentran algún fundamento de verdad en el pedimento, la negativa del investigador entonces muestra parcialidad y la parcialidad en un investigador es un dolo, porque vicia sus actuaciones y demuestra un prejuicio. No es válido en dicho caso que luego el investigador diga que ha cumplido el debido proceso. La decisión es que lo empuja a cumplir, lo pone en mora, lo sanciona, lo castiga.

Debemos entender que el derecho de defensa no es solo dejar que el investigado tenga acceso a un abogado, sino también que tenga acceso a los medios que le permitan ejercer adecuadamente su defensa, porque si colocamos a las personas en detención provisional indefinida, relajamos los plazos de investigación, instrumentalizamos la justicia y los jueces. Si no ponemos en manos del imputado los elementos adecuados para su defensa y jugamos a las sorpresas y cuando este intenta verificar las pruebas, le acusamos de amenazar testigos, entonces estamos mas cerca de un Estado autoritario, que de un Estado de Derecho. En dicho caso sería mejor que nos dejemos de circos mediáticos y procedamos a recuperar la horca, y ¿por qué no? Las plazas públicas y así nos dejamos de hipocresías baratas.

Por: Shesnel Calcaño Mena

