El opositor venezolano Capriles defiende observación de la UE en elecciones

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- El opositor venezolano Henrique Capriles defendió este miércoles la observación de la Unión Europea (UE) en los próximos comicios regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela, ante las críticas de algunos sectores que consideran que dicha veeduría “legitimará” al Gobierno, cuestionado desde que fue elegido en 2018.

“La observación electoral no viene a legitimar a Nicolás Maduro o a deslegitimarlo, viene a observar un proceso electoral”, dijo Capriles en una rueda de prensa.

Indicó que no se puede “simplificar” la observación a “legitimar” o “deslegitimar” al Gobierno de Maduro que -dijo- “sabe que la elección presidencial no se le reconoció”.

En ese sentido, señaló que la observación electoral de la UE servirá para mostrar “la verdad” de cómo se desarrollarán los comicios.

Por otro lado, se refirió a sectores opositores que critican el proceso electoral del 21 de noviembre, pero han inscrito a candidatos y señaló que esto era una contradicción.

Capriles también volvió a criticar al líder opositor Juan Guaidó por sostener que preside un “Gobierno interino” que decidió proclamar el 23 de enero de 2019 como una forma de desconocer el nuevo mandato de Maduro.

Indicó que ese “inerinato” acabó el 30 de abril de 2019, cuando hubo un fracasado levantamiento militar encabezado por el exdiputado y Leopoldo López.

“Esto hace rato que no da para más, no da para más, la política no son dar declaraciones ni rueditas de prensa (…) el interinato se murió el 30 de abril del año 2019”, sostuvo.

El también exgobernador del estado de Miranda (centro), consideró que la oposición necesita renovarse y en su opinión, las elecciones del próximo 21 de noviembre son una oportunidad para ello.

A estos comicios acudirá por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición venezolana, incluido el sector que lidera Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, y las Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados en liza.

