El open source en el tratamiento de la diabetes: autonomía, acceso abierto e insulina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La persona media vive su día sin pensar demasiado en lo que ocurre dentro de su cuerpo. Pero para el diabético, todo su día gira en torno a controlar los cambios minúsculos que podrían provocar graves consecuencias en su salud.

Para poder controlar estos cambios, necesitan contar con herramientas especiales diseñadas para realizar un seguimiento de cómo suben y bajan los niveles de azúcar en sangre, la producción de insulina y prever los tiempos para administrarla y así preservar su salud. Pero ¿qué ocurre cuando las herramientas y los sistemas no les sirven a las personas que los necesitan?

Hoy se estrena “Opening the Loop: Autonomy, Access, and Insulin” (Abrir el juego: autonomía, acceso e insulina), el último documental de la serie Open Source Stories de Red Hat, que trata de la creciente comunidad de fabricantes, pacientes y cuidadores que adhieren a la modalidad “hágalo usted mismo” y que están rediseñando esos sistemas para adecuarlos mejor a sus necesidades. Su labor transcurre en dormitorios, en mesadas de cocina, salas de conferencias y mesas de laboratorio y está optimizando la vida de incontables personas.

En el documental conoceremos los desafíos que enfrentan los diabéticos tipo 1 y los cuidadores para identificar la necesidad de insulina, acceder a ella, adquirirla y administrarla. Estos desafíos surgen debido al uso de soluciones de código cerrado, como los medidores de glucosa en sangre listos para usar que solo comparten información con determinados dispositivos, bombas de insulina que se comunican con algunos medidores, pero no con otros, y problemas con la misma insulina.

Al igual que otras entregas de la serie de documentales de Open Source Stories, “Opening the Loop: Autonomy, Access, and Insulin” hace hincapié en cómo la apertura actúa como catalizador del cambio.

El código abierto está cambiando el mundo de muchas formas distintas, no solo generando un impacto en las tecnologías digitales, sino también en la forma en que trabajamos juntos para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo.

En Red Hat hace tiempo que advertimos el poder de la colaboración para producir resultados asombrosos. Con Open Source Stories, mostramos lo que las personas son capaces de hacer cuando lo hacen abiertamente, porque cuando compartimos, progresamos.

El documental presenta a muchas personas en el frente de batalla, entre ellas a: Anthony Di Franco, fundador de The Open Insulin Foundation; Kate Farnsworth, directora de The Nightscout Foundation; Yann Huon de Kermadec, investigador científico de Counter Culture Labs; Dana Lewis, cofundadora de OpenAPS; Howard Look, fundador, presidente y director general de Tidepool.org; y la Dra. Lisa Scheifele, directora ejecutiva de Baltimore Underground Science Space (BUGSS).

Para ver el documental y obtener más información acerca de Open Source Stories y “Opening the Loop: Autonomy, Access, and Insulin”, visita https://www.redhat.com/en/open-source-stories. Te invitamos a ver el documental, a que vuelvas a mirar entregas anteriores, a inspirarte y a sumarte a las conversaciones en las redes sociales con el hashtag

