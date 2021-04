El oligopolio, las marcas blancas y el impacto en la economía

“No es verdad que hayamos perdido la batalla, que mandan los mercados. Solo hay una cosa que vale para pararles, los votos. Nunca han sido tan importantes los votos y la política.”

Alfredo Pérez Rubalcaba

En la actualidad, hay un fenómeno que debe ser evaluado a profundidad por sus repercusiones en el sector comercial, por su impacto en la economía del país y por las asimetrías que se están afianzando en detrimento de la competitividad y en menoscabo del fragmento de la cadena productiva que lo integran los fabricantes e industriales. Nos referimos a la consolidación y crecimiento de la figura que se ha denominado con carácter general marca blanca o marca propia, cabe mencionar que las marcas blancas son productos fabricados por un determinado industrial o fabricante, que a través de algún acuerdo de exclusividad de venta, son mercadeados bajo la marca de un tercero, que son las grandes cadenas supermercados o distribuidores, jugando estos últimos un papel de doble agente, puesto que se convierten en cliente de los fabricantes y a la vez competidor directo de estos mismos en el mercado final.

Aunque las denominadas ¨marcas blancas o propias¨, llevan un buen tiempo en el mercado, es en los últimos años que se convirtieron en protagonistas del comercio, a este hecho se sumó́ la coyuntura económica compleja que estamos enfrentando, en efecto, en el contexto económico descrito, las familias, sobre todo las de clase media y clase media baja, pueden verse muy afectadas por una importante disminución de los recursos económicos, por consiguiente, la desaceleración económica y la subida de los precios provocan que muchos de los productos de gran consumo sean adquiridos procedentes de la marca blanca, desplazando los productos del fabricante en el entendido de que, por regla general, suele ser más baratos que la de los fabricantes líderes.

Es importante señalar que las marcas blancas no se centran únicamente en productos de supermercados, sino que se ha hecho extensivo hacia una gran gama de bienes, incluso existen marcas blancas de productos digitales, de tiendas online, entre otros. En palabras resumidas, las marcas blancas, se originan cuando el distribuidor, es decir, las grandes cadenas comerciales juegan el papel de intermediarios entre fabricantes y consumidores. Lo que es preocupante de esa relación, es que aun cuando la actividad es plenamente lícita desde la perspectiva del derecho de la competencia, resulta ser un pugna desleal, puesto que podría llevar a cabo prácticas discriminatorias con efectos excluyentes para beneficiar a su marca en detrimento de las marcas del fabricante.

En medio de estas prácticas desventajosas de carácter excluyente, se podría estar reduciendo la competencia al limitar y en algunos casos eliminar la facultad de los fabricantes a innovar e invertir, y en los casos más desafortunados a salir del mercado. Esta situación está causando el cierre de muchas empresas, aumentando la crisis y el desempleo, ocasionando que muchas empresas, ante esta situación de menoscabo, se hayan subido al carro de la comercialización de sus productos a través de marcas blancas en detrimento de entrar con su propio sello. No obstante, lo preocupantes es que los distribuidores tienen el inconmensurable poder y la fuerza suficiente como para imponer numerosas condiciones al fabricante, pudiéndose deducir, por tanto, que tienen que acceder a las condiciones y limites que estos últimos establezcan, por lo que es evidente la existencia de una transgresión de posición dominante en el mercado.

Uno de los caracteres más destacados de las problemáticas que rodean las relaciones distribuidores-proveedores, es que aun cuando el cambio originado en el mercado por la penetración intensa de las marcas blancas que han desarrollado prácticamente un oligopolio, nos hallamos ante una absoluta inexistencia de pronunciamientos, de denuncias y de argumentos jurídicos, para detener esas prácticas abusivas, esto suponemos es debido, al temor a las represalias y las consecuentes pérdidas económicas para el proveedor, por la prevista marginación de esa relación comercial, ya que en las condiciones actuales del mercado, los fabricantes e industriales, para subsistir tienen que colocar una parte de su producción bajo el sello de la marca del distribuidor.

De modo que el sostenido incremento de la concentración en las grandes cadenas comerciales en los últimos años, el protagonismo que ha adquirido la marca blanca, puede causar un fuerte impacto en la economía, limitar el desarrollo de la innovación, restringir el crecimiento y monopolizar las fuerzas del mercado, por lo que esta situación amerita de las búsquedas de alternativas a los problemas de distorsión de la competencia efectiva en el mercado. El incremento de esta práctica y la alteración fundamental de las relaciones entre fabricantes y distribuidores desde una relación de socios comerciales hacia una relación entre competidores directos, debería generar preocupación por parte de las autoridades, por los potenciales efectos de exclusión y reducción de la competencia efectiva en la distribución de productos básicos de gran consumo.

Es de todos conocido que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas constituyen un soporte importante de la economía dominicana, puesto que representan una de las principales fuentes de generación de empleos del país y aportan un significativo porcentaje al crecimiento anual del Producto Interno Bruto. constituyendo el 98% del tejido empresarial, con una participación en el PIB de alrededor de un 40% y con una generación de más de 2,500,000 empleos. En particular, 1 de cada 3 puestos de trabajo se encuentra en una pyme, y es por esa razón el empeño de los gobiernos de contribuir al desarrollo de las pymes, sin embargo, entendemos que mientras haya una relación de monopolio de las grandes cadenas comerciales, no habrá crecimiento de estas, por lo que su subsistencia y permanencia en el tiempo no está asegurada.

En nuestro país existen tres organismos sobre ordenamiento de mercado para contrarrestar la concentración de un dominio casi unilateral del mercado y enfrentar la competencia desleal, estos son : Comisión de Defensa Comercial (CDC), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), de manera que existen organismos, lo importante aquí es que con base al respeto de los derechos adquiridos, se procure velar por el fortalecimiento de la industria nacional y la vez cuidar el equilibrio del mercado. La libertad de los operadores económicos debe llegar hasta donde empieza el daño al interés colectivo, es tiempo de analizar este fenómeno para prevenir los abusos en la cadena productiva y afrontar este problema con acciones. El Código de Buenas Prácticas que el Gobierno está liderando puede abarcar no solo a la administración pública, sino a todas las acciones de libre comercio, para de ese modo garantizar unas reglas de juego justas que posibiliten el desenvolvimiento del sector y no se destruyan los incentivos para innovar, lo cual es sin dudas la esencia de cualquier economía de mercado.

Existen quienes defienden las marcas blancas por la supuesta economía que esto representa para los consumidores, a lo que nos surge la pregunta ¿el efecto positivo sobre la economía del consumidor en el corto plazo, se mantiene en el mediano y largo plazo? A lo que tenemos que responder que no necesariamente, debido a que conforme vaya creciendo la marca blanca y consolidándose, va adquiriendo hegemonía hasta dominar completamente el mercado y como resultado de esto aumentar el precio de sus marcas, igualando el precio de la competencia, pero con menor calidad. Por tanto, el establecimiento de precios bajos de la marca en el corto plazo puede ser una estrategia rentable, ya que permite aumentar la penetración de la marca de forma rápida, pero claramente se ven venir las condiciones unilaterales para dominar el mercado.

Lo peor para las economías es eliminar la competencia, esto contribuye a poner en serio riesgo la calidad de los productos y su fiabilidad ya que, al no existir una idoneidad, los bienes disminuirían sus exigencias y el usuario no tendría alternativa en la elección. La presión del precio por encima del valor añadido de la innovación y la calidad hace que los productos de marcas blancas tengan peor calidad y una experiencia de uso más corta, afectando seriamente su fiabilidad. El tema del descenso de la innovación forzada por la guerra de los precios es sumamente importante, puesto que la invención crea más valor añadido e impulsan el crecimiento y el empleo. La presión de las marcas blancas y su política de precios en el mercado mina a las marcas innovadoras, por lo que no apoyar estos lanzamientos no sólo perjudica a la empresa innovadora, sino que destruye la competitividad y el crecimiento del mercado y tenemos que tener bien claro que La competencia no es sólo la base de la protección del consumidor, sino que es además el incentivo para el progreso.

En estos tiempos de constantes y vertiginosos cambios, en la llamada era de las Sociedades del Conocimiento, es indispensable que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) comprendan que es necesario innovar para enfrentarse al desafío y oportunidad que enfrentan los países en vías de desarrollo para lograr salir de la pobreza. El Estado a través de las Instituciones del Gobierno, Centros de Investigación y las Instituciones de Educación Superior, deben fomentar el libre mercado, y luego apoyar la innovación, la cual es el factor clave para el éxito empresarial y para el crecimiento económico del país. Cuando se invierte en innovación no solo se dinamiza el sector al que pertenece el producto, sino que esa “onda expansiva”, lo cual contribuye a dinamizar también otros sectores y estos su vez genera una mayor diversificación de la economía y la creación de mejores oportunidades laborales para el dominicano.

¿Qué hacer frente a este reto? El mercado es complejo de ordenar y muy difícil de regular en el entendido de que cuanto mayor es el poder de mercado de una cadena de distribución, mayor es el reconocimiento de su marca propia, lo que le permitiría posicionarla en todas las categorías como un producto de gama superior y aumentar su precio. En un entorno de competencia desigual, de prácticas paralelas tendentes a restringir la idoneidad en el mercado, se hace necesaria la intervención de las autoridades para asegurar el aumento de la transparencia y la debida diligencia de los actores comerciales y fungir como árbitro para vigilar su cumplimento. Lo importante de la intervención de las autoridades es que no solo se pretenda resolver conflictos entre competidores, sino que sea un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, siendo los destinatarios de su protección, no solos los proveedores, ni los empresarios, sino todos los que participan en la cadena comercial, siendo el más importante entre estos el consumidor.

“La política, bien entendida, se parece más al comercio que a la guerra. Tiene más de competencia que de confrontación. Necesita la concertación de voluntades. A mediano plazo, el juego limpio resulta más fructífero que el engaño. La solidaridad vale más que la competitividad.”

Esteban Garaiz

Por Jacoba Hasbún