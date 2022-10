El OIEA verificará que no haya habido desvíos para bomba atómica “sucia”

“El objetivo de las visitas de salvaguardia (controles) de esta semana es detectar cualquier posible actividad nuclear no declarada y materiales relacionados con el desarrollo de ‘bombas sucias”, explicó en un comunicado el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Añadió que la misión de “verificación independiente” se ha ordenado después de que Kiev la solicitara y de que Moscú acusara a Ucrania de estar preparando una bomba nuclear “sucia”.

“Los inspectores del OIEA llevarán a cabo esta semana actividades de verificación en dos lugares de Ucrania tras una solicitud escrita del gobierno ucraniano de enviar allí equipos de inspectores”, señaló Grossi.

La petición de Kiev “fue emitida después de Rusia hiciera alegaciones sobre actividades relacionadas con la posible producción de ‘bombas sucias’ en los dos lugares que están bajo salvaguardias del OIEA y que han sido visitados regularmente por inspectores del organismo”, agregó.

Según Grossi, se trata de asegurarse de que no ha habido ninguna “producción o procesamiento no declarado de material nuclear en los dos lugares y que no hay material y/o actividades nucleares no declarados”.

En la última inspección efectuada hace un mes en uno de esos emplazamientos “no se encontraron actividades ni materiales nucleares no declarados en el lugar”, se afirma en el comunicado.

Grossi informará sobre las conclusiones de los inspectores “en cuanto estén completas”, tanto a la Junta de Gobernadores del OIEA, como a la opinión pública.

Además, “hoy, el director general ofrecerá una actualización al Consejo de Seguridad de la ONU sobre este asunto, en una sesión privada”, avanzó el organismo.

Rusia ha pedido al OIEA que visite cuanto antes las instalaciones nucleares de Ucrania por sus supuestos planes de utilizar una “bomba sucia”, mientras que Kiev instó a la agencia de la ONU a volver a la central de Zaporiyia tras haber detectado una “construcción ilegal” sospechosa.