El obispo Masalles cuestiona a Abinader, Faride y Estrella por tema Código Penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El obispo Víctor Masalles, de Baní, cuestionó este jueves al presidente Luis Abinader y a los senadores Eduardo Estrella y Faride Raful por el tema de la aprobación del Código Penal.

“Por un lado el presidente (Luis Abinader) dice que dejó al Congreso actuar en libertad; Faride le dijo a un periodista: “El presidente me llamó y me dijo: ‘Detén eso’; a Estrella se le pregunta si tiene presión y a uno dice: “No”, y a otro: “Sí, del Palacio”. ¿A quién creer en todo esto?”, tuiteó.

El martes algunos senadores abortaron la sesión donde se conocería y aprobaría el Código Penal. Eso llamó la atención porque, hace unos días, el encargado de Negocios de Estados Unidos, Robert W. Thomas, visitó de ocultis al presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Hay un tranque por el tema del aborto y de los derechos feministas y grupos LGTBIQ.-

Por un lado el Presidente dice que dejó al Congreso actuar en libertad; Faride le dijo a un periodista: "El presidente me llamó y me dijo: 'detén eso'"; a Estrella se le pregunta si tiene presión y a uno dice: "no", y a otro: "si, del Palacio". ¿A quién creer en todo esto? pic.twitter.com/LtcVhZ16Pq

— Monseñor Víctor Masalles (@VictorMasalles) August 12, 2021