El nuevo arbitraje también frustra a Trae Young

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Dicen que a todo se acostumbra uno, pero el proceso a esta tolerancia no tiene por qué ser cómodo. Este año la NBA ha introducido cambios en su reglamento de cara a eliminar lo que llaman jugadas ‘no-baloncestísticas’. La nueva normativa arbitral es muy evidente, y no ha tardado en levantar las primeras ampollas en los sospechosos habituales. Si los primeros aquejados han sido James Harden y su técnico Steve Nash, el siguiente en levantar la voz es Trae Young. «No quiero que me pongan demasiadas multas, pero es frustrante».

El base de los Atlanta Hawks fue el cuarto jugador que más acudió a la línea de tiros libres el año pasado con un promedio de 8,7 visitas por noche. Este curso su casillero registra solo 4,4 lanzamientos desde la línea de infracción. Pero a pesar de que la tendencia arbitral está afectando a su juego, Young no quiere personificar. «He visto las quejas de James [Harden], pero no quiero centrarme en uno o dos casos. Probablemente Lillard no promediaba 17 puntos desde su año rookie. Devin Booker está metiendo 18».

Young señalaba también el tipo de jugadas de las que deriva su queja, entre las que no se encuentran algunas por las que él mismo fue criticado en el pasado. «Cuando vas directo a canasta y chocas con un jugador desequilibrado, sigue siendo falta. Da igual que utilicen su tren inferior o sus manos». Para terminar, la estrella de los Hawks hace un llamamiento a la peligrosidad de permitir estos contactos. «Estoy de acuerdo con las nuevas reglas. Pero hay cosas que siguen siendo infracciones y hay gente que se acabará haciendo daño. Especialmente tipos pequeños como yo que se enfrenta contra defensores mucho más grandes y fuertes».

