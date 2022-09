El nivel de Schröder en el Eurobasket genera interés en la liga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON .- Después de que sus últimas temporadas le hayan hecho recibir muy poco interés por parte de las franquicias de la NBA, este Eurobasket podría ser la salvación para Dennis Schröder. Según señala el periodista Marc Stein, son varios los equipos a los que su rendimiento en la competición continental ha llamado la atención, hasta el punto de que se está generando mucho movimiento que seguramente se traduzca en ofertas una vez acabe el torneo.

El propio Stein ya había informado semanas atrás acerca del interés que Lakers y Mavericks habían mostrado en el germano, pero parece que ambas franquicias van a tener bastante competencia. Con 20,2 puntos y 7,2 asistencias por partido, Schröder está liderando a una Alemania que está siendo una de las sensaciones del torneo, y que, tras eliminar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, aspira a seguir usando su condición de local para alzarse con el título. La velocidad y agilidad en la penetración del base está siendo un recurso fundamental para los de Gordie Herbert, que están aprovechando la capacidad de generación de Dennis para sumar también muchos puntos desde el triple.

Schröder llegó a tener la oportunidad de firmar un contrato de 84 millones en cuatro años con los Lakers, pero rechazó dicha opción en busca de un contrato más lucrativo. Este no solo no llegó, sino que, tras sus pobres playoffs de 2021, su reputación en la liga decayó notablemente y tuvo que conformarse con jugar a cambio de menos de 6 millones en Boston, de donde salió traspasado a los pocos meses dado que no encajaba en el sistema. Todo esto invitaba a pensar que le costaría encontrar un equipo que apostase por él en un rol importante este verano, pero esperar hasta la celebración de este Eurobasket puede haber sido una decisión inteligente por su parte.

Relacionado