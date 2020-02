El neoliberalismo como modelo debe ser  destruido

“La Juventud Siempre le Gusta Subir Alto, Subir Alto Cuanto Más Mucho Mejor”

El estribillo que aparece entre comillas lo usó en sus templos la Iglesia Católica, como cántico religioso o salterio, pero aparentemente es parte un himno de la antigua Juventud Comunista Rusa o Komsomoll. Recuerda el autor que a mediados de la década de 1970 sirvió de mediador para que un sacerdote católico fuera a un club juvenil, en el cual habló sobre folklor musical, donde se le preguntó sobre ese canto religioso y habló de ese origen ruso del canto que usaba la iglesia. Vale la pena recrear esto con la situación actual que vivimos a la cual voy a referirme. La juventud hace eclosión en República Dominicana ahora, aunque antes hubo conatos de eclosión, ya que hace varios años el perínclito Dr. Pedro Wilfredo Lozano López hizo referencia a que los jóvenes se movilizaban, pero es ahora cuando se puede hablar de un verdadero movimiento social en el que los jóvenes protagonizan como casi únicos actores.

Es como un mayo francés del 68 en miniatura, o tal vez sin lo de miniatura, los jóvenes dominicanos pese a toda la alienación producto del mal uso (uso abusivo) del producto de la última revolución tecnológica, no han sido arrastrado por completo hacia ese estado de conciencia social alienada o de anomia y se levantan los más activos entre ellos, arrastrarán a los otros menos activos. Con el mayo francés del 68, en protesta contra el autoritarismo en la Universidad de París, las protestas llegaron a universidades de los 5 continentes y trascendió las universidades el movimiento juvenil, ya que los jóvenes se opusieron a la guerra de Vietnam, especialmente en Estados Unidos.

Lo que se ve venir es que -con 36 años de vigencia del modelo neoliberal- ya estamos hartos, por lo que hay que destruir ese modelo. Por eso los jóvenes dominicanos se concentran en la Plaza de la Bandera, en La Capital, pero también se han estado manifestando en ciudades del interior del país y los jóvenes dominicanos de la diáspora en ciudades norteamericanas, canadienses y europeas.

Aprovechemos la eclosión del movimiento juvenil, como movimiento social, para procurar crear espacio de organización, promoviendo el asociacionismo de los jóvenes, con la finalidad de enfrentar grandes problemas de la sociedad. Problemas como los feminicidios enfrentarlos, el alcoholismo, la delincuencia y el consumo de estupefacientes. Debemos tratar de que los jóvenes se organicen en clubes juveniles, en los campos y ciudades, como otrora ocurría, dedicando menos tiempo al uso de la tecnología electrónica. Esa tecnología es deshumanizante cuando se hace un uso abusivo de ella, como se hace frecuentemente hoy en día.

Lo peor es que el gobierno de Danilo Medina es en el que el modelo neoliberal ha llegado a sus niveles más álgidos, con todo lo que implican los acuerdos de libre comercio y sus consiguientes desmontes de aranceles, generando un proceso inflacionario que provoca la indigencia en sectores depauperados.

Suben de precios de los artículos importados, como consecuencia de la falacia de que las marcas importadas son de mejor calidad, pero también los de marcas no importadas suben de precio. Es una amenaza para casi todo el aparato productivo local, es lo que puede estar pasando con la leche pasteurizada producida en el país.

En el caso nuestro no producimos esos caramelitos que llamamos menta, ya que las mismas marcas que se fabricaban aquí ahora se venden porque se importan de países centroamericanos, lo que también pasa con otros productos que antes producíamos aquí. Basta con pensar en fábricas de camisas como Bazar, Gualco, Botany 500, Manhatan, Van Heusen, Cactus; fábricas de medias como Corona, Once Once y Punto Azul; y las de calzados como Cuelli, Mocashoe y Royal Special.

No importa mucho decir aquí que el neoliberalismo tuvo su génesis en la crisis petrolera de la década de 1970, ya que la negociación de la deuda externa fue consecuencia de la crisis petrolera, pues esta última hizo que los países subdesarrollados no petroleros tuvieran dificultades de pago de la deuda con la factura petrolera alta. Ahora bien, es importante destacar que la deuda se ha incrementado tanto en el gobierno de Medina que esta se vuelve impagable y ha hundido al país en la miseria, ya que gran parte de esa deuda aparentemente se debe a la corrupción gubernamental.

El rumor público condena al gobierno de timar a ingenieros constructores que son contratados para las construcciones de escuelas y otras obras públicas. Aparentemente, las obras del gobierno son sobrevaluadas. Es de conocimiento que lo fue la Autoridad Metropolitana de Trasporte vivía poniendo multa sin infracciones de los conductores a la ley de tránsito. Mientras todo esto sucede, los activos del Banco Popular están cerca de los 500,000 millones de pesos. Los llamados paraísos fiscales deben tener depósitos de dominicanos por cientos de millones de pesos sin ser tocados, lo cual ya debe llegar a su fin.

De igual, manera deben desaparecer las ARS y AFP privadas y el Estado tiene que encargarse tanto de los fondos de pensiones como de los seguros de salud, para dar el mejor servicio a la población. Los bancos deben ser estatales y los bancos privados deben desaparecer.

La compra y venta de monedas extranjeras no deben ser negocios de capital privado y el Banco Central debe ser un recaudador de dólares para operaciones internacionales del gobierno y para realizar otras operaciones, como la venta de dólares a los productores para importar materias primas. Por otra parte, debe ser limitada la inversión extranjera y debe haber controles de precios.

El futuro debe ser promisorio para las jóvenes y para las futuras generaciones; en el presente las generaciones de todas las edades deben tener el derecho a aspirar al bienestar en alimentación, salud y recreación. Debe ser limitada la importación de vehículos, para contribuir a frenar el cambio climático. Las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y de manera exclusiva el derecho al receso pre y post natal en las labores remunerativas.

El modelo neoliberal hay que destruirlo ya: No más deberes sin derechos. El presente debe ser desde ahora sin el danilismo, sin el neoliberalismo. No más capitalismo salvaje, no más código laboral que niega los derechos justos a los trabajadores, que niega salario igual a las mujeres por el trabajo igual que realizan hombres. No más código de trabajo que niega el derecho a la huelga y niega la libertad sindical.

Debemos decir a los jóvenes que tienen que tomar en cuenta la experiencia la experiencia de los adultos, aunque estos no puede conculcarle a los jóvenes el derecho a ser sujetos sociales, el derecho a decidir y tomar decisiones, a elegir y ser elegido.

La sociedad política, el Estado, nació en Asia tomando en cuenta sólo a los ancianos; es de ahí que hasta hace poco casi siempre eran personas de la tercera edad las que eran elegidas a los cargos importantes, aunque ya eso está cambiando un poco. A pesar de los avances de la revolución industrial, todavía en la segunda mitad del siglo XIX las mujeres no tenían derecho a elegir, excepto en Nueva Zelanda que en la década de 1890 le otorgó el derecho al voto a las mujeres.

No quiero terminar este artículo sin dejar de citar a Isabel Allende en su obra El Plan Infinito (págs. 133-134, Penguin Randon House Grupo Editorial, Barcelona, 2015): “… El hombre es el único animal que se guía por una ética y que puede ir más allá del instinto. Si no fuera así todavía estaríamos en la Edad de Piedra. Este es un momento crucial de la Historia, si nos salvamos de un cataclismo atómico los elementos están dados para el nacimiento del hombre nuevo… ” A las mujeres que lean tomen en cuenta que la palabra hombre en vez de humano, como debería aparece esta última palabra, se debe a que cuando la autora escribe esta obra todavía la lucha por los derechos de la mujer no habían modificado el uso de la jerga. La juventud siempre le gusta subir alto, subir alto cuanto más mucho mejor…

Por Francisco Rafael Guzmán Fernández

