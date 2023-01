El Negro Swing lleva bachata por el país esperando su mejor pegada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Con cuatro años cantando y componiendo canciones “El Negro Swing”, nacido en el kilómetro 15 de autopista Las América, lleva su bachata a eventos locales con la esperanza de alcanzar mayor pegada y colaborar con grandes artistas dentro del género.

“Antoni Santos, Frank Reyes y Raulin, son artistas populares a los que uno siempre quiere mostrarle su proyecto y las composiciones para ver si uno puede escalar”, expreso.

Aunque expone ser un cantautor poco reconocido, el joven externó el agradecimiento que siente por las personas que han apoyado su carrera durante todo este tiempo.

“La gente me apoya bastante y yo me he tirado en barios campos, por ejemplo: Bayguana, Monte Plata, Yamasá, Boca Chica y la gente me da un bien apoyo”, expresó.

Al ser entrevistado por el periodista Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el bachatero validó que lo importante en la música es la perseverancia y no perder de vista los objetivos, porque en algún momento llegará su oportunidad. Invitó a las personas consumir su música a través de las diversas plataformas digitales y apoyar su talento.

