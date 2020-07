El NBA Harrison Barnes da positivo al COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Harrison Barnes se ha convertido en el caso más reciente de coronavirus en la NBA. El alero de los Kings ha anunciado su positivo en redes sociales en un breve texto en el que explicaba su situación y el camino a seguir.

“Antes de que mi equipo viajase la semana pasada, fui diagnosticado con COVID-19”, afirmó. “He sido principalmente asintomático y me siento bastante bien. Me encuentro en cuarentena y respetando el protocolo hasta que me declaren listo para jugar, y estoy con muchas ganas de viajar a Orlando para unirme a mis compañeros en cuanto sea seguro hacerlo”.

Por ahora, el alero deberá esperar a que los médicos determinen que es apto para desplazarse a la burbuja. Una vez allí, tendrá que pasar dos días de encierro antes de poder trabajar con el resto de jugadores de los Kings.

Tan errático como los propios Kings, Barnes promedió 14,6 puntos y 4,8 rebotes en los 64 encuentros disputados antes del parón. Si bien aún no ha terminado de rendir al nivel que la franquicia esperaba cuando extendió su contrato, no hay duda de que será importante que esté al 100% de cara a que los californianos puedan colarse entre los ocho equipos del Oeste que accedan a la postemporada.

