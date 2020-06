“El narcocambio”

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, esa pudiera ser una de las frases con mayor contenido de realidad que uno pudiera escuchar o leer; otra más es que: “Podemos aprender de la historia de los demás”. Para hablar de narcotráfico en Latinoamérica y el mundo, obligatoriamente se debe mencionar a Colombia. Por los años 70 y 80, las autoridades de la época empezaron a preocuparse cuando los cárteles que lograron mayor preponderancia: el cártel de Cali y el cártel de Medellín, se convirtieron en poderosas corporaciones económicas y sociales; y a la vez comenzaron a tener influencia en la política nacional y también fueron entes de desestabilización social, usando el financiamiento a políticos, el secuestro y el asesinato.

De hecho, el financiero del cártel de Medellín (Pablo Escobar) llegó a ocupar cargos públicos elegido por el voto popular. Pero en 1979 se firmó el tratado de extradición de nacionales colombianos hacia Estados Unidos, entre Virgilio Barco embajador de Colombia en Washington y el secretario de estado de los Estados Unidos Cyrus Vance.

De modo que, Colombia podía extraditar colombianos a Estados Unidos, pero había que pasar un “pequeño trámite”; la sala penal de la suprema corte debía aprobar dicha extradición, entonces los cárteles movieron sus influencias en el poder político para dejar sin efecto dicho tratado.

Para 1983 el presidente colombiano ( Belisario Betancur) de la época se negó a extraditar nacionales colombianos argumentando “motivos de soberanía” cuando en realidad era la presión que ejercían esas mafias en la política porque eran fuentes de financiamiento y en algunos casos los narcotraficantes eran parte de los partidos políticos… ¿algún parecido con un partido de RD? ; Pero se les fue la mano y ocurrió algo que fue el principio del fin. El cártel de Medellín asesinó al ministro de justicia de entonces, Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984.

Con el asesinato del candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán, el presidente para esa época Virgilio Barco, autorizó la extradición de manera administrativa y en septiembre de 1989 extraditó a Oscar Salazar. En 1990 con la llegada de Cesar Gaviria al poder se abolió la extradición de nacionales colombianos e implantó la política de “sometimiento a la justicia” con lo cual logró que varios narcotraficantes se entregaran a la justicia.

En 1991 la Asamblea Nacional Constituyente elevó a rango constitucional el tema de la extradición y prohibió la entrega de nacionales. Con el proceso 8000 en trámite, en 1995 siendo Ernesto Samper Presidente se desviaron los intereses por el tema de la extradición, debido a que este (el proceso 8000) involucraba al propio Ernesto Samper y mediante unos audios que se divulgaron, donde los narcotraficantes hermanos Rodríguez Orejuela aseguraban que Samper había recibido dinero del narcotráfico para su campaña. Posteriormente Estados Unidos decidió retirarle la visa a Samper.

Este breve recuento de la influencia del narcotráfico en la política de colombiana lo he traído al tapete, no sólo porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla, sino porque también podemos aprender mucho de la historia de los demás países y Colombia es un gran ejemplo.

De modo que, estamos a poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y el partido que todos estos meses se vendió como el “cambio”, entonces le ha empezado a salir la pus que lleva por dentro, según el detective de Estados Unidos Ángel Martínez son un total de 37 narcotraficantes que acompañan, financian y hasta son candidatos del “NarcoCambio”. Aquí vamos a mencionar a los que la DEA y DNCD han cogido con las “manos en la masa”. 1. Domingo Javier (Mingo). 2. Melvin Martínez (ex candidato a regidor por el PRM) 3. Warnel Sánchez ex candidato a Senador por el PRM (W la letra mentao) 4. Yamil Abreu Navarro ex coordinador del sur central del PRM, pedido en extradición hace unos días y protegido por el jefe de campaña de Abinader (Roberto Furcal) y así hasta llegar a 37 según el detective Ángel Martínez.

El “NarcoCambio” con todo el descaro del mundo emite una nota diciendo que cada persona es responsable de sus actos. Eso me hace recordar a Ramón Alburquerque cuando dijo: ¡Entren tó coño!..

Agradecimientos al Dr. Rafael Linares por su colaboración

Por: Pedro René Almonte Mejía

