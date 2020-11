El Museo Madame Tussauds jubila a Donald Trump y lo viste como golfista

EL NUEVO DIARIO, LONDORES.- Luego de que se confirmara el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el museo de cera, Madame Tussauds de Londres, anunció a través de su cuenta de Twitter, que vistió la figura de cera del presidente saliente, Donald Trump, con un atuendo de golfista y jubilado, “más acorde a su futuro alejado de la Casa Blanca”.

Con un tono gracioso, la institución escribió en su tuit que “ahora Donald Trump está camino de dedicar más tiempo a su deporte favorito”, por lo que decidió “vestir su figura con un atuendo de golf para mostrar su posible vestuario en el año 2021”.

El cambio de vestuario se debe a que en el momento en que varios medios estadounidenses empezaron a dar las proyecciones que otorgaban la victoria al candidato demócrata, el presidente estaba en un club de golf mientras continuaba el conteo de votos.

Además, en la sala dedicada a los jefes de Estado del museo de cera Madame Tussauds en su sede de Berlín, también se hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, puso a la figura de Donald Trump dentro de un basurero, rodeado de carteles que dicen cosas como “fake news” y “estás despedido”.

La tarde del sábado el demócrata Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos, y Donald Trump en el tercero en no ser reelegido por el país norteamericano.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020