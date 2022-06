El Museo de Arte Moderno anuncia la exposición “El Alma de las Cosas”, de Herminio Alberti

Comparte esta noticia

La muestra estará abierta al público desde el 6 de julio al 21 de agosto en la instalaciones de la institución cultural

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Museo de Arte Moderno estrenará el próximo 6 de julio, la exposición fotográfica “El Alma de las Cosas” del artista del lente Herminio Alberti.

La muestra que será inaugurada a las 7 de la noche y estará abierta al público, desde el 7 de julio hasta el 21 de agosto, la conforman 70 de sus obras más recientes, en la técnica de macrofotografía blanco y negro.

Herminio Alberti expresó satisfacción de exhibir sus creaciones en el Museo de Arte Moderno, escenario en el que el público tendrá la oportunidad de valorar la exposición fotográfica en blanco negro.

“Agradecemos a la dirección del Museo de Arte Moderno, en la persona de su director Federico Fondeur, así como a todos los empleados de esa institución que han colaborado para que podamos montar la exposición allí”, explicó Herminio Alberti.

Detalló que la elección de las 70 obras ha sido el resultado de un trabajo que le ha tomado más de dos años y confía en que llenará las expectativas del público.

“El Alma de las Cosas” abrirá al público en el marco de la celebración del 18 aniversario de Lanco Dominicana y contará con el auspicio de Corvi, La Aurora, Diesco, Baldom y CCP.

Motivación

“El Alma de las Cosas es un proyecto que comenzamos como fotógrafo artístico, con el deseo de alcanzar una introspección de matices, que sólo lo puede brindar una observación destinada a investigar el más allá del objeto sobre el cual se concentra el fotógrafo, al hacer uso de simples, pero disciplinadas, de técnicas como lo es la macro-fotografía y sus vertientes. Con esta muestra, cumplimos con exponer lo mejor de sus cerca 1,000 obras publicadas en los medios tecnológicos disponibles, al desplegar en un montaje nunca antes visto el Museo de Arte Moderno”, señaló Herminio Alberti.

Alberti informó que la muestra tiene un carácter benéfico, ya que destinará recursos económicos producto de la comercialización de las obras al Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, con el propósito de contribuir a los programas sociales que desarrolla esa entidad.

De su trayectoria

Alberti realizó estudios en Arquitectura y Economía. Es licenciado en Mercadeo y posee un Postgrado en Comercio Exterior en INTEC. En el 1973 se especializó en Relaciones Públicas por el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de México y en Relaciones Humanas en Dale Carnegie, Santo Domingo. Posee un diplomado en Artes Visuales por la Universidad Católica Santo Domingo, y un Diplomado de Fotografía Artística: Narrativa, discurso y forma de hacer”, por el Centro de la Imagen, en Santo Domingo.

Posee el título de “Profesor Honorífico” en la Universidad Católica Santo Domingo, otorgado en 2003. Es “Ciudadano Honorario de Oklahoma”, título que le fue concedido en 1984 por el señor George Knight, entonces Gobernador de esa ciudad. Hoy día se desempeña como ‘Consultor de empresas’, ‘Facilitador de conocimientos’ a personal en áreas de negocios, ‘Fotógrafo artístico’, y ‘Productor de eventos especiales’, siendo su gran evento la coordinación de producción de Miss Universo 1977. Es co-autor del libro “20 años de mercadeo en la República Dominicana” editado por la Universidad Católica Santo Domingo.

En el año 2009, publicó su primer libro de fotografía artística “Blanco & Negro: Una Idea Viva”. El 27 de enero 2014 presentó junto a José Mármol, Premio Nacional de Literatura 2013, “Casa de sombras”, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, República Dominicana. En Octubre del 2014, presentó su obra “Conjunción de dos mundos” • “Merging of two worlds”, con el patrocinio de la Fundación Falconbridge Dominicana.

El 5 de Diciembre 2014 publicó su libro “A través de mis ojos” editado para la empresa MCCI Medical Group, presentándole 12 de Enero de 2015 en el Auditorio de Casa de Teatro. En Abril del mismo año, publicó su obra “Abril, 50 años después”, a solicitud del Ministerio de Cultura. Su obra “El día que República Dominicana se abrió al mundo” ha salido a la luz pública en Mayo de este año 2020. Sus obras “La Escalera y Yo en mi Cuarentena” y “El Vuelo de Las Mariposas” fueron publicadas en diciembre 2021 auspiciadas por el Banco BHD León. Para obras institucionales, ha participado junto a otros artistas visuales en “El Siglo” y “La Sierra”, ambas publicaciones del Banco Popular Dominicano.

Ha realizado varias exposiciones individuales: Durante los meses de Abril y Mayo 2014, su obra ‘Casa de sombras’, con 32 obras a blanco y negro a tamaño 11” x 19”, estuvo expuesta en el Museo Soumaya, de Plaza Loreto, en ciudad México, DF. ‘Equinos, blanco y negro’, en dos versiones, una en Santo Domingo y otra en Altos de Chavón. ‘Manos y pies’ en la Galería Mesa Fine Art en la ciudad de Santo Domingo.

También sus fotografías han sido expuestas en PhotoImagen, Casa de Teatro, en la Galería Nacional de Bellas Artes, Centro León, Galería Arte Berri, Galería de Altos de Chavón.

Reconocimientos

A nivel internacional, en el 2014, la prestigiosa revista internacional de fotografía “Black & White” premió sus fotografías ‘Museo Soumaya’, ‘Ready for the Weekend’ y ‘A window to freedom’ en las categorías ‘Patrones y Texturas’, ‘Fotoreporterismo’ y ‘Surrealismo’. Por cinco años consecutivos, sus fotos fueron seleccionadas por la prestigiosa publicación norteamericana Photographer’s Forum Magazine entre las mejores de cada año, compitiendo entre en un promedio anual de 64 países y de 10,000 fotografías participantes cada año. Los premios fueron: ‘Scarecrow’ en 2009; ‘Mujeres en la frontera’; en el 2010; ‘Miss Piggy regresa a casa’ en 2011; ‘Mujeres en la frontera’-versión color, en 2012; ‘The Net’ en 2013; y, ‘Ready for the weekend•Listo para el fin de semana’, en 2014.

En la República Dominicana, ha sido premiado con el “Gran premio a la Memoria Histórica” por su corto fílmico para el Concurso de Mujeres en la Resistencia, convocado por el Museo de la Resistencia en Santo Domingo, 1er. Lugar Blanco & Negro, en el ‘11avo. Concurso Internacional de Fotografía Wifredo García’ y 1er Lugar en ‘Creatividad’ en la décima versión del mismo.

Menciones de honor en la 7ma. versión de este concurso fotográfico, con sus obras ‘Horizontes’- en blanco y negro-, y ‘Escoba Dominicana’ y ‘Coco Tropical’ a color. 1er Lugar Libre/Creatividad, a color, la Serie de tres obras “Tiempo”, y de un 2do Lugar en la ‘Categoría Blanco y Negro’, con su serie de tres obras ‘Mar Caribe’, en Funglode 2011.

En 2009 obtuvo 1er Lugar en el ‘Concurso de Fotografía en honor al Maestro de la Fotografía Natalio Puras –APECO-‘, con su obra ‘Montón de Ilusiones’. La versión a color de esta fotografía obtuvo el ‘Merit Award’ por la prestigiosa revista internacional ‘Color Magazine’. En 2008, recibió ‘Mención de Honor’ en este concurso con su obra ‘La Dama Feliz’.. Su fotografía ‘Humedal mágico y misterioso’ fue premiada con el 2do. Lugar en el ‘1er Concurso de Fotografía con motivo del 46 Aniversario del INDRHI’, en la ‘Categoría Profesional’.

