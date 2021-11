El mundo del deporte muestra su dolor por muerte de Julio Lugo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO – El exjugador de Grandes Ligas y de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), Julio Lugo falleció este lunes víctima de un infarto cardíaco, a los 45 años de edad, una pérdida que provocó tristeza y una gran sorpresa en el mundo del deporte, que expresó su respeto al atleta y persona que fue en vida.

“Algo muy difícil, no he podido procesarlo, me acabo de enterar y tengo el alma rota, porque ese era mi hermano”, dijo Ortiz, quien fue compañero de Lugo en los Medias Rojas, cuando se coronaron campeones en el año 2007, al ser entrevistado por Jorge Torres para el programa Chaqueando Show.

Otra de las figuras del béisbol que se refirió a la figura de Lugo, fue el extoletero de los Cachorros de Chicago, Sammy Sosa, quien señaló su perdida de sorprendente y triste la muerte de su colega.

“Muy triste, consternado Una sorpresa para todos nosotros”

El también exjugador y presidente de la Federación Dominicana de Peloteros (Fenapepro), Erick Almonte, mostró su tristeza y la del organismo que encabeza por el fallecimiento a destiempo de Lugo, quien, al momento de su descenso, era fungía como vicepresidente de los peloteros dominicanos.

“Estamos consternados por tan terrible noticia. El fallecimiento de Lugo entristece al gremio de los jugadores, al béisbol dominicano y a toda la sociedad de nuestro país”, señala Almonte, en un comunicado enviado por la institución a los medios de comunicación.

El narrador de la cadena ESPN, Ernesto Jerez reveló el contenido del último mensaje que recibió del extorpedero ante de su sorpresiva muerte.

“Me dejaste un último mensaje durante la Serie Mundial para decirme que tu hija me imitaba narrando los cuadrangulares. Hay cosas que solo Dios las entiende y a nosotros solo nos queda aceptarlas. Que triste saber que te nos fuiste. Descansa en Paz Julio Lugo”, publicó en sus redes el reconocido narrador.

Los Leones del Escogido, con quienes se coronó en la pelota invernal dominicana, expresaron su pesar en nombre de su cuerpo ejecutivo, dirigencia, jugadores y fanaticada.

La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) y cada uno de los equipos restantes, mostraron su respeto a la figura que fue Lugo en el béisbol a nivel general.

En las Grandes Ligas, clubes como los Medias Rojas, Bravos de Atlanta y Rays de Tampa Bay, por mencionar algunos, también se unieron a las expresiones de respeto y tristeza por la partida de Lugo.

Plasmar todas y cada una de las expresiones despertadas a partir del fallecimiento de esta estrella del béisbol, no sería posible, muestra de la huella que dejó, no solo como deportista, sino como persona.

