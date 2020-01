El movimiento olímpico debe cambiar

Entre diciembre y enero hemos visto un sin número de problemas dentro del movimiento olímpico que debe llamar la atención del Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes y claro, del Creso; estas dos últimas instituciones son los que proporcionan los recursos a las federaciones.

Citemos algunos:

Hace unos días Juan Vargas, dimitió y le “entró” al directorio ejecutivo de la Federación de Boxeo, aludiendo que fue engañado por su propia gente.

En la Federación de Esgrima no hay presidente, pues en dos ocasiones se ha llamado a elecciones, la primera fue suspendida y la segunda, supuestamente quedó empatados a seis votos por bando.

Hay dos bandos, uno de Junior Arias Noboa, quien dice que ganó, mientras que Luis Ciprián dice lo propio.

Ya se conoció en el pasado los problemas de las Federaciones de Fútbol y de Hockey. La primera tuvo que ser intervenida por la FIFA, la segunda aún trabaja deficiente por muchos problemas, principalmente porque hay un grupo que no deja trabajar a la dirección ejecutiva.

Ya se conoce desde tiempo el problema que tuvo la Federación de Balonmano que también fue intervenida por la internacional de ese deporte.

La de taekwondo ha tenido problemas, tanto así que en varias ocasiones la subvención se ha depositado en la de lucha, porque esta tiene un problema con el nombre de la institución, que fue registrado en Onapi por otra persona.

Los problemas de tiro vienen desde la gestión de Jaime David y la liquidación, por lo que supimos que en varias ocasiones han suspendido la subvención.

Y si seguimos no terminamos.

¿Qué hará el COD con los problemas que tienen esas federaciones?

¿Qué control tiene el Miderec y el Creso sobre las federaciones?

Son temas a debatir en la agenda de esas tres instituciones para este 2020.

Pero, lo que sí sabemos es que el movimiento de una forma u otra debe cambiar.

En el 2020 no se puede hablar de que hay federaciones con asociaciones fantasmas. De que un presidente incorpore una asociación a su antojo para beneficiarse en las elecciones.

De que hay federaciones que no sepan liquidar y que por lo tanto se le suspenden las subvenciones.

No sabemos en qué pie estarán las federaciones con la disminución del presupuesto para este año, en un momento crucial con el tema de las elecciones del país y la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Willitos: Luisín Mejía debe aclararle a la prensa si seguirá o no como presidente del COD luego de Tokio. Hay incertidumbre en el movimiento, pues tengo entendido que hay un grupo de federados que piden que concluya su periodo, para no darle el paso a Colín Acosta, primer vicepresidente. Carlos Gómez sigue dando de qué hablar y no de manera positiva.

Sígueme en las redes

@williamaish

Anuncios

Relacionado