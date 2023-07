El Movimiento Estudiantil Universitario

*Porque la universidad es otra cosa

Me he quedado favorablemente sorprendido, cuando en medio de una de las reuniones que, producto de la decisión férrea, que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de reformar todas las normativas institucionales vigentes, un connotado dirigente estudiantil de la academia, me sugirió, escribir un artículo basado en una comparabilidad entre el liderazgo estudiantil del pasado y la dirigencia del presente.

Quizás, yo no sea el docente más indicado para aceptar el reto sugerido por ese líder estudiantil, por cuanto mi ejercicio en defensa de los derechos estudiantiles, se limitó a la Escuela de Peritos en que, en mi condición de dirigente juvenil del otrora PRD, organicé el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, frente de masas estudiantil de esa organización política, que, a la sazón, fuera la esperanza de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón.

Al matricularme en ésta, en que, si el PRD de la época, era la esperanza de la patria, siempre ella, ha sido la esperanza del que proviene de los sectores más humildes de la Nación y, precisamente aquí, recién inscrito, fui seleccionado para ser parte del seleccionado de voleibol de la academia y posteriormente, del seleccionado del país, de esa disciplina; lo cual, me alejó de la posible dirigencia estudiantil de la Primada de América.

A pesar de la afirmación de referencia, el deber de darle respuesta, como docente, a la valerosa propuesta de ese distinguido representante estudiantil, me llama a aceptar el reto que, como es natural, debe enorgullecerme.

El período de vida más difícil de cualquier ser humano, es el comprendido entre la adolescencia y la juventud, porque, al comienzo de esa etapa dubitativa para muchos protagonistas del entorno, terminan los mimos de la niñez y, cuando concluye, comienzan los mimos de la vejez y la ancianidad.

El entorno de la dirigencia estudiantil que, en la República Dominicana, estuvo adornada por un ambiente de adultez, caracterizado por un capital de valores éticos y de una filosofía basada en una definición clara de causa y efecto sobre el comportamiento humano como ejemplo de acciones naturales en la postrimería de la funesta dictadura que dirigió el sátrapa Rafael Leonidas Trujillo, incidió definitivamente, en el liderazgo estudiantil de la época.

La dirigencia estudiantil contemporánea, se ha encontrado con un entorno de adultez, cuyo adorno en muchos casos, patrocina una cuestionable inversión de valores, en que el flechazo permanente hacia esa juventud, lo constituye la información diaria de que la moral y la ética son vilipendiadas en las ejecutorias públicas y hasta privadas y, sin embargo, la lucha de una capa importante de la juventud estudiosa, por una República Dominicana digna, se mantiene, constituyéndose en el referente, para la nueva generación estudiantil de la Nación.

Ha de saberse, que lamentablemente, la juventud con posibilidades de asumir roles de liderazgo en nuestro país, solo tiene una verdadera oportunidad para tales fines, en la Autónoma Universidad del Estado Dominicano, donde forma parte del cogobierno institucional con todas las prerrogativas propias de cada representación en los organismos universitarios, lo que no ocurre en ningún otro espacio dentro del Sistema de la Educación Superior del país.

En la comparabilidad solicitada por el joven líder estudiantil de la Primada de América, hay aristas, que han originado cambios sustanciales entre el liderazgo estudiantil de antaño y el liderazgo del presente, sin embargo, tanto ayer como hoy, es la juventud la artífice de los cambios que revolucionan para bien el accionar humano de una Nación, motivo por el cuál es loable reconocer y medir en su justa dimensión, los aportes tanto de los dirigentes estudiantiles de ayer como los del presente y entender, que las épocas son diferente, por lo que su accionar, tiene que ser también diferente.

POR EL DR. PABLO VALDEZ

