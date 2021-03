El Movimiento de Mujeres Trabajadoras marcha al Congreso pidiendo se aprueben las tres causales

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- El Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) reclamó ante el Congreso Nacional, que es tiempo de aprobar las tres excepciones del aborto para la suspensión del embarazo dentro del Código Penal, por ser un derecho humano, de salud, que salvará la vida de miles de mujeres.

Luz Eneida Mejía, presidenta del MMT, expresó que las trabajadoras tienen más de 100 años luchando por los derechos, y es mucho tiempo desde que Clara Zetkin y la Federación de Mujeres Socialistas instituyeran que en todo el mundo se conmemorara el 8 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras.

«En una sociedad que ha desarrollado tantos conocimientos, este no ha servido para aligerar la carga opresiva que representa los bajos salarios, la violencia institucionalizada, la pobreza, ni la desigualdad; porque la ciencia , los avances científicos y técnicos no están al servicio de la humanidad, no están para hacer feliz a la gente, sino todo lo contrario son utilizados para que un grupito sea más rico y para cada día explotarnos más a las trabajadoras y los trabajadores, los usan para hacernos creer que son nuestros amigos, que somos iguales, cuando en verdad nos succionan la vida como las sanguijuelas», aseguró Mejía.

La dirigente feminista manifestó que conmemoran esta fecha que representa la rebeldía de la clase trabajadora femenina, la valentía de la mujer que, aunque explotada y oprimida no se doblega y no se rinde.

«Queremos dejar claro al gobierno del presidente Abinader que nosotras no vamos a permitir que el Código de Trabajo sea modificado para eliminar conquistas, como quiere la clase empresarial dominicana, los derechos de maternidad, a sindicalizarse, no son negociable», enfatizó.

El MMT dijo que desde hace 10 años el Congreso debió aprobar la ley del Trabajo Doméstico, esa ley es una obligación del Estado ante la OIT y es una reivindicación para de más de medio millón de mujeres que sostienen a sus familias con ese trabajo esclavizarte, que al decir de la Constitución genera riquezas, pero que esta no llega a manos de las que las producen, las trabajadoras domésticas.

«Venimos al congreso a reclamar medidas, no discursos, ya la campaña pasó y ya nosotras votamos por ustedes para hacer políticas que eliminen la desigualdad y la violencia, ahora les toca a ustedes cumplir con nosotras», aseveraron las dirigentes del MMT.

Al final de la marcha advirtieron al gobierno de que está cargando a las espaldas de las trabajadoras una carga muy pesada, la del aumento del costo de los productos de consumo básico, la de la corrupción en el comercio de los combustibles para favorecer a 2 0 3 que perjudican a todo un pueblo; ese alto costo de los combustibles fruto de las resoluciones mafiosas tomadas por el gobierno peledeista no lo van a seguir pagando.-