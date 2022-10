El monitor y su aciago

La fórmula perfecta para crear desigualdad es: ser un pseudo docente más un administrativo sin reconocimiento es igual a la desdicha del monitor.

Allá por el 2014 se creó una figura dentro del Ministerio de Educación que cumple funciones docentes. La necesidad de dicho educador se fundamenta por tres razones: Primero la integración de los talleristas a las jornadas extendidas. Segundo, La Ley General de Educación 66-97, artículo 134, párrafo 1, establece que cuando aumente la población estudiantil para solventar la demanda deben integrarse profesionales de otras carreras como maestros en las aulas. Y tercero la necesidad en los politécnicos de profesionales especializados para la formación de carreras técnica de los alumnos del nivel secundario.

Esa figura, nombrada Monitor, presentaba la solución de los tres problemas y además estaba condicionada en que tendría que generarse un concurso especial para dichos profesores, pues la mayoría no eran maestros de carrera, resulta que la diferencia entre las carreras docentes y las carreras de otras áreas son las herramientas educativas que reciben los primeros, la capacitación para enseñar contenidos, las técnicas de planificación, el conocimiento de la ley general de educación, el estatuto docente, entre otros elementos, con la intención de suplir la ausencia de los contenidos antes expuestos, estos profesionales de otras carreras se verían obligados a cursar una Habilitación Docente como lo indica el Estatuto Docente, Artículo 12, inciso G.

Lo funesto es que desde la creación de esa figura los “beneficiados” con ese nombramiento han estado esperando una sana salida por parte del Ministerio de Educación, pues recordemos que los concursos se han estado efectuando de manera masiva al margen de la norma y han dejado sin participación a los monitores que son profesionales de otras áreas, lo que los mantiene sin respuesta y sin recibir ningún tipo de resarcimiento estatal por la violación de los plazos establecidos para el concurso en el Estatuto Docente, Artículo 16, inciso A.

Además, sucede que el 25 noviembre de 2021, durante la entrega de un bono por su alto desempeño a su personal administrativo, el MINERD decidió no incluirlos considerando que sus funciones eran docentes. Pero, sin tener aún ningún precedente se supone que serán reconocidos los años nombrados como monitores para fines de una futura pensión como maestros regulares, me permito dudar esa “buena fe”, pues en la actualidad los años nombrados como monitores no sirven para reconocer los incentivos como años en servicio, ni hablar de incentivos por titulación, la razón es que su vinculación al MINERD es reconocida como empleado administrativo y no docente, en resumen, las beneficios aplican o no según convenga.

El bono, los incentivos y quien sabe los otros problemas desconocidos, es solo una muestra de la desigualdad generada entre los maestros y podemos sumar la diferencia salarial que se presenta como el problema más significativo según los maestros monitores, pues un maestro de Jornada Escolar Extendida tiene un salario bruto de 50,833.55 pesos más los incentivos, en cambio el salario de un monitor es apenas de 31,900 bruto sin incentivos, por la misma labor, los monitores cumplen funciones docentes, tienen carga horaria igual a los demás, un monitor planifica sus clases, entrega sus calificaciones, participa en las actividades del plantel, entre otras actividades.

El MINERD ha creado un limbo para estos profesionales, se demuestra con la Ley General de Educación 66-97, Artículo 141, donde se habla “sobre el derecho de libre asociación y reunión”, siendo inaplicable por el temor de posibles represalias y la astucia del órgano educativo al no descontar de nómina la cuota para su afiliación en la Asociación Dominicana de Profesores, por tanto, pierden más beneficios además del bono, el salario y los incentivos antes mencionados. El monitor debe formar parte de la Asociación Dominicana de Profesores, este permitirá que dicho gremio tenga los recursos para brindar orientaciones a los maestros monitores postulantes en los concursos, también permitirá que los monitores consigan una mano amiga durante el proceso.

Mientras me dedicaba recabar información para este artículo, hablando del tema con un monitor, recibí el siguiente planteamiento: “El fin es debilitar a la Asociación Dominicana de Profesores”, externé mis dudas y de inmediato él continuó a explicar sus razones, “Primero, resta el ingreso económico a la ADP lo que ocasiona que el gremio no adquiera un compromiso firme de dicho problema. Segundo, los monitores se resienten con la ADP y deciden alejarse de una futura participación en el gremio cuando sean maestros regulares. Y esto crea un tercer resultado, un gremio dividido es fácil de manipular y se vuelve objeto de imposiciones”. Personalmente me parecen buenos argumentos, pero cada uno debe sacar sus conclusiones.

El sistema educativo tiene un reglamento donde se aplican faltas y sanciones a los maestros, sería interesante que la ausencia de la solución a problemas creados por el sistema tenga alguna consecuencia, me gustaría proponer lo siguiente: Si un monitor no recibe el concurso de oposición, por razones ajenas de su voluntad, luego de un año escolar demostrando tener las competencias necesarias para tan laboriosa función, debe ser promovido al estatus regular de los demás maestros mediante un documento formal, aprobado y firmado por el supervisor de área del centro, el director del centro, un representante distrital, un representante de recursos humanos del MINERD, un representante de la APMAE y un representante local de la ADP. Tales consecuencias estarían cumpliendo con La Ley General de Educación 66-97, artículo 17.

Quiero dejar las siguientes preguntas para que hagas tus propios análisis, cosa que, si algún día tenemos la oportunidad de dialogar, puedas darme tus respuestas:

¿Cómo podemos ser justos cuando promovemos tales niveles de desigualdad?

¿La intención es impedir su inclusión al sistema por algunos no ser docentes de carrera?

¿El Ministerio solo busca ahorrar dinero?

¿Será un plan orquestado para debilitar la ADP?

Termino dejando la siguiente frase como reflexión:

“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” Platón.

Profesor Heriberto Leonidas Victoria Ramírez.

