El ministro García Fermín recibe reconocimientos por sus aportes a la educación dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Centro Educativo Adonai y el Movimiento de Acción Popular (MAP) otorgaron sendos reconocimientos al abogado y educador Franklin García Fermín, titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), por «sus valiosos aportes» al sistema educativo dominicano.

En la ocasión, la directora del Adonai, Yanet Susana Ciprián, agradeció al ministro del Mescyt su incansable labor en los ámbitos educativos, promoviendo la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

“El Dr. Fermín ha demostrado poseer un gran compromiso con el presente y el futuro del país, el respeto a los derechos humanos y el trabajo para eliminar las desigualdades que atraviesan las niñas y las mujeres en nuestra sociedad”, externó la educadora.

De igual manera, los licenciados Silvio Tavárez y Admen Cuesta, presidente y vicepresidente, respectivamente del MAP, movimiento que trabaja por el desarrollo integral de Santo Domingo Este, realzaron la labor forjada por García Fermín para fortalecer la educación superior en el país.

“El gasto público destinado a esta finalidad es considerado una inversión de futuro; por eso agradecemos el importante trabajo realizado por el Dr. García Fermín, para que en nuestras aulas siempre se aspire a la excelencia educativa”, afirmaron los activistas.

Al recibir los reconocimientos, el ministro expresó su agradecimiento a ambas instituciones y aseguró que “la educación superior constituye en la actualidad una de los instrumentos principales con que cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países, por lo tanto, es importante dotarla de los recursos necesarios”.

En la mesa de honor del evento, realizado en el salón de actos de Adonai, también estuvieron presentes Rafael Martínez, enlace del ministro; Elías Ciprián, director ejecutivo adjunto del MAP, así como Jefferson Arias, secretario general.

Como invitada especial estuvo la señora Rosalía Sosa, esposa de García Fermín y vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como directores y coordinadores del MAP en el Gran Santo Domingo.

Trayectoria

García Fermín posee un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (España, 2003); doctorado de la UASD, 1983; especialidad en Ciencias Políticas (UASD, 1996); profesor Investigador, Universidad del País Vasco (UPV, España, 2001); diplomado en Relaciones Internacionales y Diplomacia (UASD, 1996).

Por igual, fue rector de la UASD (2008-2011), vicerrector de Extensión (2005-2008); dos veces decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (1999-2005); y vicedecano de la misma Facultad (1996-1999).

Fue también presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (1993-1994); miembro de la Junta Directiva del Colegio Dominicano de Notarios, Inc. (1991-1992); y miembro de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Washington, D C., membership No. 6017 (1993).

Ha sido profesor Titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (1984-2011); profesor Invitado de la Universidad de París (Panteón Sorbona), Francia (Abril, 2001); profesor del Programa Doctoral «Sociedad Democrática, Estado y Derecho», de la Universidad del País Vasco con la Universidad de San José de Abad del Cusco, Perú (2006); profesor de la Universidad de Michoacán, Morelia, México (2006); Profesor de la Universidad Dominicana O & M (1983-1985); y de la Universidad Interamericana (1984-1985).

