El ministro de Energía y Minas aclara no otorgó concesión para extraer piedra caliza 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó este miércoles que no ha aprobado ni otorgado concesión a la empresa Cementos Cibao para la extracción de piedra caliza y arena en el municipio de Baitoa, provincia Santiago.

Mediante un comunicado, explicó que durante su gestión no ha manejado “un papel o una sola página” en relación con la entrega de una concesión a Cementos Cibao, y aseguró que ni siquiera conoce a los ejecutivos de esa empresa.

La reacción del funcionario se produce luego de que circulara en un programa de televisión y en redes sociales, una información “errónea” que vincula al Ministerio de Energía y Minas con el otorgamiento de una concesión por 75 años a la referida empresa.

“No he otorgado, no he aprobado, no he conocido, no hemos discutido nada que tenga que ver con concesión a Cementos Cibao, y más aún, no sé por qué lo difunden, porque una concesión de más de 75 años, como dicen, no lo puede hacer legalmente un ministro”, afirmó Almonte.

Al ser entrevistado en el programa radial Tu Voz al Mediodía, el funcionario emplazó a que, si alguien tiene una línea, papel, evidencia o prueba de que él le ha otorgado concesión a Cementos Cibao, que la muestre.

“Tengo información de que Cementos Cibao tiene una concesión que le fue otorgada en el año 1999. Una concesión para operar ciertas explotaciones en la loma Los Melao, pero fue en el 1999, y el Ministerio de Energía y Minas fue creado en el 2013”, aclaró.

Insistió en que si eso se otorgó hace 22 años no ve motivos para vincularlo a él a una operación de esa naturaleza. –

