El ministro de Educación supervisa inicio aplicación de segunda dosis de la vacuna a los maestros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, visitó este sábado las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) donde bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública y el de Educación se aplica la segunda dosis a docentes y mayores de 70 años, como parte del Plan Nacional de Vacunación.

De acuedo a un comunicado, Fulcar dijo que unos 220 mil maestros han recibido la primera dosis de vacuna, lo que significa que la primera etapa ha sido exitosa y espera que en la segunda etapa sea igual por el bienestar de la Comunidad Educativa y de la familia dominicana.

En la jornada de este sábado se han vacunado 492 docentes, quienes recibieron su segunda dosis.

Fulcar aseguró “Hemos sobrepasado el 90% de la Comunidad Educativa vacunada, es decir que avanzamos significativamente desde el inicio de este proceso, en el cual han recibido su vacuna también el personal administrativo, directivo y de apoyo del sistema educativo nacional”.

Fulcar exhortó a todo el personal educativo a completar el esquema de vacunación. “Nuestra garantía es la vacuna, no solo por cada uno individualmente, sino también por los demás que nos rodean. Cuando me vacuno me protejo yo, protejo a los míos, a mi entorno y al país. La vacuna es una responsabilidad social y humana”.

Del retorno semi presencial a las aulas a partir del próximo 6 de abril, dijo que se trabaja de manera acelerada para garantizar la seguridad de todos en este proceso que será de forma gradual, voluntaria, progresiva, controlada y bajo consentimiento de la familia.

“Estamos trabajando aceleradamente, estamos interviniendo los planteles en los 48 municipios que van el próximo día 6 para garantizar condiciones dignas de la planta física y la aplicación del protocolo de bioseguridad. En el promedio nacional tenemos más del 90% de vacunación y de los que van a iniciar el día 6 ya tenemos el 95% y esperamos concluir de aquí al próximo martes 6. De todas maneras, como ustedes saben, la vacunación es voluntaria y puede que alguna persona por algún motivo decida no vacunarse, pero nuestro llamamiento, nuestra motivación es a que todos nos vacunemos”.

El proceso de vacunación que lleva a cabo el Ministerio de Salud junto al Minerd en la UNPHU comienza con el escaneo de la cédula y termina con la charla de prevención, impartida por Raysa Melo, colaboradora de la UNPHU sobre cómo cuidarse.