“Al chino hay que darle un tiro”: la amenaza de muerte que le hicieron al ministro de Educación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que hace un mes recibió una fuerte amenaza de muerte por parte de una persona anónima que se lo mandó a decir con otra persona, para así tratar de intimidarlo con relación a la investigación en torno a incumplimiento de contratos otorgados por la gestión del incumbente anterior.

“Hay que hacer una revisión seria de lo que pasa en Educación. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza, se la pasé al DNI. ‘Al chino hay que darle un tiro’, me lo hicieron llegar a través de un tercero, la mandaron por escrito, pero yo se la mandé al DNI”, dijo.

“No se sabe de dónde provino, ellos investigarán, eso hace más de un mes, yo no le doy seguimiento a eso, yo realmente solo cumplo con mi trabajo”, añadió entrevistado en el programa El Día, por Telesistema 11.

Se le preguntó si existen en el Minerd redes mafiosas. Él reconoció que en la cartera “hay muchos problemas”, pero aun así “yo no puedo decir que son estructuras mafiosas, yo solo puedo decir que hay muchos contrator indebidos, se han hecho muchas cosas”.

Desde que asumió el cargo en agosto pasado, en sustitución de Roberto Fulcar, el actual ministro ordenó una investigación a fondo de los contratos otorgados y de los incumplimientos de algunos contratistas, lo que estaría irritando a intereses afectados. De hecho, algunos contratistas han devuelto el dinero devengado.

“Se han hecho muchas cosas, pero eso quita el papel, el tiempo que uno debe dedicar a lo que es primordial en el Ministerio, que es la educación, tiene que dedicarlo a resolver temas coyunturales; ese tipo de cuestión es lo que hay que resolver para poder dedicarse a las cosas que puedan incidir en el Ministerio, que es mejorar la calidad del proceso educativo”, continuó en la entrevista.

Aseguró el funcionario que, en lo que lleva de gestión, ha tenido que dedicarse a la solución de los escollos más perentorios, sin descuidar la calidad de la enseñanza.

Insistió en que hay “muchas cosas que investigar” en el Minerd. Un equipo de juristas fue nombrado para disecar las licitaciones realizadas en la cartera durante los últimos ocho años.

Señaló que se procura determinar cuáles contratos han sido cumplidos y cuáles no, pues “ocurre que cada vez que se hace una licitación y se hace un lote, a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20 % del valor y hay contratos de 100 millones, de 50 millones, pero todos esos 20 % que la gente tiene en los bolsillos no han tenido ningún efecto, es decir, no han entregado los bienes que han sido contratados”.-

