El Milán tiene a tiro el ‘Scudetto’ en Italia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- Al Milan le basta con ganar cuatro puntos de los seis que quedan por jugarse en la Serie A, por lo que puede permitirse el ‘lujo’ de empatar ante Sassuolo o Atalanta, siempre que saque tres puntos contra uno de ellos, después de lograr una trabajada vitoria ante el Hellas Verona en esta trigésima sexta jornada de la Serie A.

SEMIPLENO PARA EL MILAN, MILAGRO PARA EL INTER

La lucha por levantar el ‘Scudetto’ lleva varias jornadas reducida a dos contendientes. Inter y Milán. Los ‘rossoneri’ lo tienen en la palma de su mano, dependen de sí mismos para levantar un trofeo que no levantan desde hace once años. No les hace falta el pleno, un semipleno es suficiente.

Esta jornada sufrieron para sacar adelante una victoria ante el rocoso Verona del ‘Cholito’ Simeone, pero tras encajar un gol, los de Pioli reaccionaron con madurez para darle la vuelta al marcador (1-3) gracias, sobre todo, a las figuras de la temporada del Milan. Rafael Leao y Sandro Tonali. El primero asistió dos veces al segundo en el día de su cumpleaños para darle la vuelta al marcador y espantar las dudas. Florenzi completó la goleada.

El Inter tampoco falló a su cita con la victoria, y si quiere llegar con opciones al final tiene que seguir cumpliendo. Este viernes también tuvieron que remontar ante el Empoli. Con 0-2 en contra, San Siro enmudeció, pero Lautaro y Alexis le dieron la vuelta, merecidamente, al marcador (2-4).

JUVE Y NÁPOLES, SU PROPIA LIGA

Aunque el Nápoles todavía tiene opciones matemáticas de proclamarse campeón, las posibilidades son ínfimas. Ni si quiera en esta campaña, plagada de sorpresas, parece haber hueco para tal suceso. Entre ‘azzurri’ y blanquinegros juegan ahora su propia liga, la del tercer puesto.

Los turineses sucumbieron en los minutos finales ante el Génova (2-1) y se quedan ya a cuatro puntos de un conjunto partenopeo que se impuso por la mínima, con un gol de Fabián Ruiz, a un Torino asentado en la zona media de la tabla.

ATALANTA SIGUE LUCHANDO POR ENTRAR EN EUROPA

La ‘Dea’ está ahora mismo fuera de puestos europeos. La victoria por 1-3 ante el Spezia de poco le ha servido, pues el Fiorentina machacó este lunes al Roma de Mourinho, centrado en la final de Liga Conferencia, y ocupa la séptima plaza, que precisamente da lugar a participar en esta competición.

Empate a 59 entre Atalanta, Roma y ‘Fiore’. Todo por disputar en dos jornadas. Los romanos pueden jugar la baza de ser campeones en Liga Conferencia y asegurarse así su plaza en Europa la próxima temporada.

El Lazio es el que más beneficiado sale con una victoria (2-0) al Sampdoria y se queda la quinta plaza con tres puntos de ventaja, liderando esta guerra por los puestos europeos.

EL DRAMA DEL DESCENSO

No hay equipos descendidos matemáticamente, ni tampoco salvados -de entre aquellos que están en la lucha-.

EL Salernitana sigue con medio pie en la permanencia con 30 puntos, una permanencia que pudo haber certificado si no hubiera concedido el empate en el último suspiro ante el Cagliari (1-1), agónico y dramático.

Precisamente este drama y agonía que todavía deja al Salernitana con muchas dudas, es el que mantiene vivo al Venecia, descendido si el Salernitaba salía vencedor en su choque, a pesar de la trabajada victoria de los venecianos (4-3) ante el Bolonia, con remontada incluída.

El Génova no falló a la cita y consiguió tres puntos en el descuento ante la ‘Juve’.

Dos partidos, y los cuatro equipos están en cinco puntos. El Venecia, colista con 25, es el peor situado para salvarse y su descenso podría certificarse esta próxima jornada. Con 28 puntos está el Génova, uno por debajo de un Cagliari que se las ve con el Inter con la liga en juego. Fuera del descenso, con 30, el Salernitana.

Además, Sassuolo y Udinese firmaron un empate irrelevante en la zona media de la tabla.

Quedan dos partidos, pero hay mucho en juego y poco decidido tras esta trigésima sexta jornada de la Serie A.

Relacionado