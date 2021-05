El Metro y el Teleférico de Santo Domingo tendrán nuevo horario debido a variación del toque de queda 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informa a la ciudadanía, que debido a las nuevas disposiciones anunciadas por el Poder Ejecutivo, se reduce en media hora de lunes a viernes, el horario de servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico, a partir del jueves 27 de mayo del 2021.

En ese sentido, el horario de servicio a partir del jueves será de la siguiente manera:

● Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

● Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, en vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes del cierre del libre tránsito, de lunes a viernes.

Se recuerda, que esta institución con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP) inició una jornada de vacunación, que busca inocular a la ciudadanía, que diariamente hace uso del Sistema de Transporte Integrado Metro-Teleférico, como parte de las acciones para contrarrestar la pandemia de COVID-19.

La jornada se lleva a cabo en horario especial de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde inicialmente, entrando a la Estación Juan Pablo Duarte de la línea 1, elegida por ser punto de encuentro entre ambas líneas, facilitando así el acceso de todos los usuarios del Gran Santo Domingo y en la estación Eduardo Brito próxima a la avenida Francisco del Rosario Sánchez.

Desde la OPRET se hace un llamado a la población dominicana a no bajar la guardia y cumplir con las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, a fin de contrarrestar y vencer esta pandemia.

Relacionado