El mensaje de primera dama a propósito de conmemoración mes de lucha contra cáncer de mama

Estamos acostumbrados a ver los lazos rosados en el mes de octubre, sin detenernos a pensar en su significado, hasta que nos toca con alguien cercano o nosotras mismas . Es nuestro deseo que cada dama pueda hacerse sus chequeos periódicos, ya que detectando a tiempo podremos ganar la batalla a esta enfermedad. ¡Chequéate! Y aprovecha para inscribirte en @arssenasard Mantente atento a las redes sociales y medios tradicionales donde estaremos anunciando las jornadas gratuitas. ¡Prevenir es Vivir!