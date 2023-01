El mensaje de Paquita la del Barrio a Shakira: “Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Después de que se lanzara la colaboración de Shakira y Bizarrap, “BZRP Music Sessions #53”, el pasado miércoles 11 de enero, comenzaron a surgir comentarios de los sentimientos de despecho que comparten la cantante de ranchera mexicana Paquita la del Barrio y la artista colombiana.

Y por esta razón, Paquita aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo y solidaridad, poniéndose también a la orden de la intérprete de “La Loba”. Además de dejarle claro que lo más importante son sus hijos Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir… que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, ‘mija’, no te preocupes”, expresó a través de un video.

Agregó que, “Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.

El tema de Shakira y el productor argentino ha logrado superar los cien millones de reproducciones en menos de 4 días y alcanzar la posición número uno en países como España, República Dominicana, México y Puerto Rico. Asimismo, como la canción más escuchada a nivel global en Spotify y declarado como “el más grande debut en la historia de la música en español” en esa misma plataforma.

En la letra, la nacida en Barranquilla arremete contra su expareja Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

