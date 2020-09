El mensaje de Mark Ruffalo tras el “desliz” de Chris Evans

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Chris Evans, actor estadounidense conocido por darle vida al superhéroe Capitán América en las historias de Marvel, encedió las redes sociales la noche del sábado cuando accidentalmente posteó una fotografía íntima, y su colega, el actor Mark Ruffalo le dedicó un inesperado mensaje.

Mientras jugaba a “Heads Up”, la estrella de 39 años, compartió un video con sus 5.7 millones de seguidores sin recortar el clip, que luego reveló una galería de videos e imágenes, incluida una con una foto de su miembro, y a pesar de el actor rápidamente lo eliminó al percatarse de la situación, las redes sociales actuaron más rápido y ya habían hecho una captura de pantalla para salvar la primicia.

Mark Ruffalo, colega de Evans, y actor que intérpreta a Hulk le sacó el lado divertido a la situación y le envió un gracioso mensaje a su coprotagonista de “Avenger” tras conocerse que su compañero publicó fotos privadas. “Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”, bromeó Ruffalo en su tuit, que obtuvo más de 200 mil “me gusta”.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020