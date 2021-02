El mensaje de El Torito al director de la Lotería por no tomarle la llamada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista y senador por la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta (El Torito), se ha hecho viral en las redes sociales este miércoles tras publicar un mensaje donde cita al director de la Lotería Nacional, Michell Dicent, por supuestamente no tomarle una llamada telefónica.

“Si alguien ve al administrador, gran amigo y compañero, de la @rdloteria, díganle que lo estamos llamando”, posteó El Torito en cuenta de Twitter.

De inmediato este comentario generó la respuesta por la misma vía de parte de Dicent, alegando que estaba en compromisos que le impidieron contestar el teléfono.

“Cuando llamo a alguien y no me contesta, asumo que está ocupado o está en otros compromisos que le impiden tomarme la llamada,”, expresó el funcionario.

Cuándo llamo a alguien y no me contesta, asumo que está ocupado o está en otros compromisos que le impiden tomarme la llamada es una forma de no llenarme de odio, sea honesto y admita que usted no me llamó usted me devolvió una llamada que yo le hice vamos a respetarnos.

— Michell Dicent (@MichellDicent78) February 24, 2021