“El medio de transporte que utilizo, es mi bicicleta”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Mi historia como ciclista urbano empieza con un accidente que tuve saliendo de mi trabajo, la reparación de mi vehículo tardó dos semanas en el taller y durante ese tiempo estuve transportándome en taxi, me di cuenta que estaba gastando mucho dinero en eso y recordé que tengo una bicicleta, así que dije, -déjame ver si me voy en la bici-, puse toda mi ropa del trabajo en la mochila y me fui, eso fue hace ocho años y todavía hoy, me sigo transportando en bicicleta”. Así lo narró Nelson Peralta, un ciclista urbano dominicano que todos los días usa la bicicleta para llegar a su lugar de trabajo.

Yisel Batista, otra joven que se transporta en bicicleta, cuenta que decidió comprarse una bici, cuando se dio cuenta del tiempo que desperdiciaba en los tapones, además de la incómoda cercanía con la gente en el transporte público.

También, conocimos la logística de Leonel Estrella, para transportarse en bicicleta en los días lluviosos, y ésta no consiste en usar su vehículo motorizado, sino que viste una capa y cubre su mochila. Estrella comentó que en ocasiones sale en bicicleta con un paragua que apoya en el centro del manillar de la bici.

Como medidas de seguridad, el ciclista urbano Armando Arias, recomienda que las rutas a transitar sean escogidas antes de salir del hogar, que sean calles rodeadas de árboles y que el trayecto seleccionado no sean vías principales.

Los usuarios de las bicisendas piden respeto para los ciclistas, que las autoridades competentes vigilen las ciclovías para evitar que sean obstruidas y usadas por los motociclistas, que construyan más rutas y que además de la señalización, las ciclovías estén bien segregadas del tránsito secular, que reparen y pinten los muros que han sido destruidos. Además, recomendaron educar a los choferes.

Por: Olga Pérez

