El Mayor llega a la fiscalía para conocer medida contra esposa; no ofrece detalles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante urbano Enmanuel Reyes “El Mayor” llegó la mañana de este domingo a la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo donde será conocida la medida de coerción contra su esposa, Carolina Tamayo.

El Mayor, quien no ofreció declaraciones a la prensa, fue acompañado de su abogada, Kirsy Hernández, la cual explicó que el Ministerio Público tiene la fuerza para continuar los casos y perseguirlos, pero que este caso particular no podría opinar sobre si hoy sería acogida la solicitud de la medida preventiva hasta que trascurra la audiencia.

Se recuerda que Tamayo es acusada por el Ministerio Público, quien tomó de oficio el caso, de intento de homicidio contra su pareja tras propinarle el pasado domingo varias estocadas con arma blanca en medio de una discusión.

Desde entonces, El Mayor ha insistido en que no se querellará contra su pareja, pues según dijo, lo que pasó no fue violencia de género.

Hace unos días en una entrevista, aseguró que solo quiere que las cosas se arreglen por las buenas y en un comunicado habría precisado que su caso conyugal estaba en manos de profesionales en temas de crisis de pareja.

Sobre el hecho

El pasado domingo fue divulgado en horas de la noche un audiovisual, donde se observó al referido exponente urbano recibiendo atenciones médicas luego de que su pareja le propinara varias heridas con un arma blanca.

De acuerdo con un audio de la mujer, aseguraba que estaba recibiendo constantes agresiones físicas por parte de El Mayor y lo que detonó una pelea entre ellos, según ella, fue que éste le impidió hablar con una amiga mientras iban en su vehículo de camino a La Romana.

