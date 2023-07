El Mayor insiste en que no se querellará contra su esposa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Enmanuel Reyes conocido como El Mayor Clásico insistió en que no se querellará contra su esposa Carolina Tamayo quien fue trasladada la mañana de este viernes a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este para el conocimiento de medida de coerción en su contra, misma que fue aplazada para el domingo a las 09:00 de la mañana.

»Nunca me he querellado contra ella ni lo voy a hacer ni pensaría hacerlo porque esto no fue violencia de género’’, expresó El Mayor tras ser abordado por la prensa.

Reyes aseguró en una entrevista hace unos días que solo quiere que las cosas se arreglen por las buenas y en un comunicado habría precisado que su caso conyugal estaba en manos de profesionales en temas de crisis de pareja.

Carolina por su parte, no dijo ni una sola palabra a la prensa mientras iba esposada y escoltada.

Sobre el hecho

El pasado domingo fue divulgado en horas de la noche un audiovisual, donde se observó a El Mayor recibiendo atenciones médicas luego de que su esposa le propinara varias heridas con un arma blanca.

De acuerdo con un audio de la mujer, aseguraba que estaba recibiendo constantes agresiones físicas por parte de El Mayor y lo que detonó una pelea entre ellos, según ella, fue que éste le impidió hablar con una amiga mientras iban en su vehículo de camino a La Romana.

Relacionado