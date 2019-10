El más grande partido se está partiendo

Realmente es una pena ver como se desmorona un Partido que ha traído al País muchas luces, aunque existen varias sombras, sin embargo de eso adolece la Política pública de una República Dominicana aún retorcida por el trujillismo y el balaguerismo, realmente no hemos podido olvidar estos funestos modelos que tanto daño le hicieron a nuestra Patria.

Pero analicemos un poco dónde es que ha radicado el problema. Este PLD siempre ha tenido dos bandos, que cuando luchan juntos son invencibles aún estén separados secretamente, que es lo que ha pasado por mucho tiempo.

Recordemos que Danilo Medina en el 2007 renunció de la Secretaria Técnica de la Presidencia y desde ahí le hizo ver al País que aunque estaba y votaba por el PLD, no estaba de acuerdo con la forma de Gobernar del entonces Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna; este silencio de Danilo fue prolongado, sin embargo pudo aguantar hasta el final de los mandatos Leonelistas.

Ya terminado el tercer mandato del Rey León le llega el turno a Danilo Medina quien necesita no solo de un apoyo presidencial para poder llegar a ganarle a Hipólito Mejía en el 2012, sino que es necesario de que Leonel le endose a su activo más preciado, no solo por ser su Esposa, sino por el gran trabajo y la popularidad de la que ella gozaba; sin duda alguna los dos bandos fueron necesario para que el Partido Morado se alzará con más del 50% y ganara las elecciones del 2012.

Lo mismo pasó en el 2016, con todo el apoyo que tenía nuestro Presidente Danilo Medina por la política pública que implementó, fue necesario que las dos facciones estuvieran de acuerdo, por lo que se repitió la combinación:

Danilo-Margarita

Ahora que tenemos?

Todo lo que se había especulado de que el PLD estaba divido en dos se notó en una primarias que si bien es cierto tiene denuncias de fraude, también es cierto que las tendencias y las encuestas serías hablaban de un técnico empate en el que cualquier cosa podía pasar.

Todo lo antes dicho no lo hago ni para los seguidores de uno u otro, sino para que haya una fuerza neutra en el partido que intente lidiar con los dos líderes y sirva de palanca que rompa el candado que ha cerrado las puertas de una conciliación.

Es cierto que el poder es poderoso, pero un reino dividido no va a ningún lado.

Realmente en el PLD ha faltado un Euclides Gutiérrez Feliz que debió decir hace mucho tiempo, (trabajaré para que mí partido no se divida), u otros Pelideista de la guardia vieja que pueda tener acceso a los dos bandos.

Que está haciendo Felucho Jiménez con esa actitud, burlándose de Leonel o de 830 mil votantes, a la verdad que hay que ser osado para creer que los solos van a llegar a ganar en el 2020.

Se que esto es tarde y no solo eso, sino que todos encarnados en su ego dirán quien es este carajo, pero solo quiero decirles que no lloren como niños lo que no pudieron defender como hombres.

Relacionado