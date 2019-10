El Marketing Político y su deficiente aplicación en las primarias

A poco más de un mes de las elecciones del 2012 en la República Dominicana, escribimos un artículo de opinión que titulamos, “Percepción errónea, la derrota del PLD en Nueva York”, en el cual dejábamos claro las deficiencias de la aplicación de estrategias de marketing político en las actividades proselitistas que eran puestas en práctica por los dirigentes políticos de ese partido en la campaña presidencial de ese año en busca de los votos de los dominicanos.

Ser dirigente político, y hasta tal vés líder comunitario, no te convierte en estratega del marketing político, y lamentablemente, por ignorancia, la mayoría de las direcciones de los partidos tradicionales designan a sus altos dirigentes, muchos de los cuales, cuando el partido está en el poder, son funcionarios, como los jefes de campaña en diferentes regiones geográficas de nuestro país y del exterior.

En el caso particular de la dirección política de Nueva York, la ciudad con el mayor número de dominicanos residiendo en la misma fuera de nuestro país, dejamos claro en el contexto del artículo de opinión antes citado; que la dirección de campaña designó a los dirigentes como estrategas para la aplicación y desarrollo de las estrategias de campaña, ignorando que muchos de ellos no tenían ningún conocimiento del desarrollo de campañas electorales y marketing político.

Pues hoy en día, en el caso particular de la aplicación práctica de primarias abiertas, por el Partido de la Liberación Dominicana; y cerradas por el Partido Revolucionario Moderno, podemos ver cómo sus altos dirigentes cometerán y aplicarán las mismas deficiencias en lo que se refiere al uso adecuado de las estrategias del marketing político, porque nuevamente los dirigentes de campaña son funcionarios y dirigentes políticos. Y nosotros, como expertos en Marketing Político y desarrollo de campañas, nos tendremos que quedar en nuestras casas, leyendo las noticias en medios como éste que nos publican nuestros artículos.

Los dirigentes del PRM no tienen el más mínimo conocimiento de lo que significan unas primarias abiertas en el aspecto de influenciar en la simpatía electoral de los votantes que no están afiliados a ninguna organización política, porque para eso deben de tener conocimientos de la psicología del consumidor, en este caso el votante. Cuando en las primarias de este próximo domingo 6 de Octubre salgan y voten más de dos millones en las abiertas del PLD; me pregunto: ¿Cómo se sentirán los simpatizantes del PRM, cuando en sus cerradas voten menos de medio millón?

Por Silvano A. Rodríguez

