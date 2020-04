El marco de transición en Venezuela en medio del COVID-19

Los Estados Unidos de América, a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, han esbozado un MARCO DE TRANSICIÓN para la República de Venezuela, en éste se plantea un gobierno de transición que conduzca a nuevas elecciones y la reinstitucionalización del país, entre otros puntos.

Ciertamente para los demócratas del mundo se abren múltiples situaciones, tales como el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la realidad de los derechos humanos en Venezuela, la migración y la realizad económica que padece el que fuera uno de los países más pujantes de América Latina. Desde un punto de vista hermético, revolucionario y digo yo, hasta sectario, la propuesta desde la perspectiva podría verse como una intervención directa en el quehacer político del hermano país, sin embargo el status quo nos está abriendo un camino nuevo dentro del derecho internacional.

México ha sido el gran defensor de que sean los propios venezolanos quienes resuelvan entre ellos su situación, claro está sin soportar el peso de la migración la cual ronda los 3.5 millones de desplazados; esperar pacientemente que por obra y gracia del Espirito Santo se llegue a un acuerdo nacional sin participación internacional resulta en un eufemismo y una opción genocida.

El año pasado, el suscrito tuvo la oportunidad de viajar hasta Perú, visitado las provincias de Lima, Callao, Ica y Arequipa, fue en el trayecto ICA-LIMA cuando junto a quienes me acompañaban advertimos a 3 ciudadanos venezolanos que había caminado por más de una semana para llegar hasta la capital del país, restándole aun 460 km para terminar la travesía; por supuesto ver de primera mano lo que los medios de comunicación habían estado anunciando por muchos meses no se compara en lo absoluto, la pena, la falta de sueño, los pies hinchados y la delgadez de quienes años atrás eran los máximos representantes de la belleza y la grandeza litina pone a cualquiera a reflexionar y a cuestionar a los organismos internacionales ¿cómo permitieron que esta situación llegara a este nivel?

Por muchos años el hijo de Sabaneta (Hugo Chávez Frías) y su caudal de petróleo invadió América, la creación de la CELAC, el ALBA, UNASUR, etc., le dieron soporte mientras a lo interno todo se manejaba bajo un esquema caudillista, sin respeto institucional, separación de poderes y el más mínimo respeto a las normas básicas de convivencia entre naciones. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eran obviadas, las medias cautelares a favor de líderes de la oposición ignoradas, comisiones de expertos y demás tildados de lacayos, la matriz de opinión importante, relevante y transcendente era y es la cubana, solo los Castro importaban y nadie más, así la visión de un país que representa un logro deportivo se convirtió en la panacea de un caudillo y soñó en lo más profundo de su ser doblegar a todo un pueblo tal y como desde 1959 una sola familia subyuga 109,884 Km2 de la isla más grande de Las Antillas.

Muerto el bolivariano, su sucesor se enroscó en el poder sin advertir los aires de cambio que pululaban por el cono sur y con un discurso sin contenido ideológico, lleno de amenazas, chistes de mal gusto, más un populismo marcado pretendió llenar el vacío heredado.

Su asesores le advirtieron que dentro del juego democrático no podía mantener el poder, por esta razón tenía que iniciar la conquista de los demás poderes públicos, es así como a finales de 2015 nombran a los magistrados del Tribunal Supremo, e inmediatamente, suspenden la elección de los diputados indígenas para impedir que la oposición asumiera la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Cuatro años después el TSJ no sea pronunciado. Luego el Ejecutivo se niega a acatar las leyes y resoluciones de la Asamblea hasta que se inventan un supuesto desacato, (creado solo en la mente de pseudojuristas) de forma que bajo el amparo de una sentencia las acciones del Legislativo no son reconocidas por ningún Poder del Estado.

Pasan los meses y todo el hemisferio observa los acontecimientos, el entonces presidente H. Ramos Allup trata infructuosamente de salvar la Asamblea desincorporando los diputados del Amazonas sin embargo la suerte estaba echada. El TSJ se arrojó las competencias del Legislativo y desencadenó la condena internacional, nadie en su sano juicio, ni siquiera un estudiante de primer año de derecho entendería una decisión tan descabellada, improcedente, mal fundada y carente de base legal. Aunque de oficio se dejó sin efecto, se mantuvo la teoría del desacato sin importar que todos los organismos internacionales y el Parlamento Europeo alzaran su voz de protesta, incluyendo a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz la cual fue ilegalmente destituida y permanece en el exilio.

Puede un país exportador como Venezuela subsistir sin Congreso? Por supuesto que no, los créditos, prestamos, refinanciación, la designación de embajadores, entre muchas acciones dependen de la autoridad de este órgano; ante esta realidad el sucesor optó por la auto financiación, la impresión de dinero sin respaldo, la creación de una moneda virtual con base el precio del barril del petróleo y la venta de oro a través de un entramado muy dudoso. Estas medidas contrarias a mejorar la economía hundieron el bolívar de forma tal que por decreto se le restaron 5 ceros. El sistema financiero sin acceso a papel moneda entró en un proceso de ralentización, con reducción de la cartera de préstamos lo que se traduce en baja productividad.

El panorama no puede ser peor, el 2020 inició con el COVID-19 y un sistema de salud precario, sin financiamiento externo, con una producción petrolera reducida a menos de 800 mil barriles diarios, sin gasolina y sin recursos para importar insumos, maquinarias y equipos. El ciudadano venezolano luego de soportar 5 años de vicisitudes se enfrenta a un futuro incierto, al cual el mundo no puede darle la espalda.

Haití necesitó ayuda internacional para superar la crisis interna que se suscitó en los años 90 y 2000, Venezuela necesita a la comunidad mundial. Ciertamente el diálogo es la mejor opción para los demócratas y esa es la apuesta que todos anhelamos, sin embargo los intentos hasta ahora han sido frustrante las condiciones impuestas entre ambas partes no son aceptadas mutuamente, el Madurismo no tienes planes de claudicar en el deseo de mantener el poder y el cese de usurpación encabezado por Guaidó ha sido visto como un imposible por las fuerzas vivas del país.

Queda entonces la propuesta de los estadounidenses que recogen las conclusiones de las negociaciones de Barbados y se presenta como una alternativa viable aunque sin respaldo constitucional. La constitución venezolana no contempla el modelo de Consejo de Estado como Ejecutivo nacional, esto representa un “problema legal” para quienes se oponen al proyecto, empero ¿qué otras opciones hay? Técnicamente la renuncia de Maduro y la vicepresidenta abriría la transición para dar paso a la convocatoria a elección y que la Asamblea designe un encargado provisional.

Maduro no se va a retirar del poder, no tiene ningún aliciente, solo Miraflores lo mantiene vivo, es la fuente de su salud sin importar que cientos de venezolanos puedan perecer en medio de la pandemia.

La presión y la participación de la comunidad internacional será determinante para lograr un acuerdo de transición que de facto ha sido aprobado por la mayoría del pueblo representado en la Asamblea Nacional.

*El autor en docente de ciencias jurídicas y sociales/Twitter: Misael_valenz

Anuncios

Relacionado